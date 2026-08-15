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OŠTEĆENE ZGRADE, KROVOVI, AUTOMOBILI... Snažan zemljotres napravio veliku štetu, proglašeno vanredno stanje

Танјуг

15. 08. 2026. u 09:29

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ZEMLjOTRES jačine pet stepeni pogodio je rano jutros šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povređenih, saopštile su regionalne vlasti.

ОШТЕЋЕНЕ ЗГРАДЕ, КРОВОВИ, АУТОМОБИЛИ... Снажан земљотрес направио велику штету, проглашено ванредно стање

Foto: AI generated/Gemini

Prema podacima Nacionalnog geografskog instituta Španije (IGN), zemljotres je registrovan u 1.04 časa, sa epicentrom na dubini od dva kilometra u Alhendinu, u metropolitanskom području Granade, preneo je "Pais".

Potres se osetio u gotovo celoj Andaluziji, osim u provincijama Uelva i Kadiz. Službe za vanredne situacije primile su više od 80 poziva građana, a prijavljena je različita materijalna šteta, uključujući odvajanje delova fasada i krovova, oštećenja automobila i klizišta.

Pripadnici Civilne zaštite preventivno su evakuisali jednu zgradu u Las Gabijasu zbog oštećenja izazvanih zemljotresom.

Regionalna vlada Andaluzije aktivirala je fazu vanrednog stanja zbog seizmičkog rizika.

Potpredsednik regionalne vlade Antonio Sanc pozvao je građane da ostanu mirni i da izbegavaju nepotreban ulazak i izlazak iz oštećenih zgrada, kao i da se na ulici drže podalje od fasada, krovnih venaca, balkona i zidova zbog opasnosti od obrušavanja.

U satima nakon glavnog potresa registrovana su još četiri slabija zemljotresa, magnitude između 2,2 i 3,7, na području metropolitanske oblasti Granade.

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