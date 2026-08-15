OŠTEĆENE ZGRADE, KROVOVI, AUTOMOBILI... Snažan zemljotres napravio veliku štetu, proglašeno vanredno stanje
ZEMLjOTRES jačine pet stepeni pogodio je rano jutros šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povređenih, saopštile su regionalne vlasti.
Prema podacima Nacionalnog geografskog instituta Španije (IGN), zemljotres je registrovan u 1.04 časa, sa epicentrom na dubini od dva kilometra u Alhendinu, u metropolitanskom području Granade, preneo je "Pais".
Potres se osetio u gotovo celoj Andaluziji, osim u provincijama Uelva i Kadiz. Službe za vanredne situacije primile su više od 80 poziva građana, a prijavljena je različita materijalna šteta, uključujući odvajanje delova fasada i krovova, oštećenja automobila i klizišta.
Pripadnici Civilne zaštite preventivno su evakuisali jednu zgradu u Las Gabijasu zbog oštećenja izazvanih zemljotresom.
Regionalna vlada Andaluzije aktivirala je fazu vanrednog stanja zbog seizmičkog rizika.
Potpredsednik regionalne vlade Antonio Sanc pozvao je građane da ostanu mirni i da izbegavaju nepotreban ulazak i izlazak iz oštećenih zgrada, kao i da se na ulici drže podalje od fasada, krovnih venaca, balkona i zidova zbog opasnosti od obrušavanja.
U satima nakon glavnog potresa registrovana su još četiri slabija zemljotresa, magnitude između 2,2 i 3,7, na području metropolitanske oblasti Granade.
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