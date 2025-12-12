ZAUZIMANjE strateški važnog grada Seversk u DNR otvara vrata za ofanzivu ka Slavjansku i Kramatorsku, a kada i oni budu pod kontrolom ruske vojske biće ispunjen jedan od ciljeva Specijalne vojne operacije - oslobađanje Donjecke Narodne Republike, rekao je ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov.

Upitan zbog čega ovaj grad ima strateški značaj, Leonkov je objasnio da se sada ruskoj vojsci otvara perspektiva za ofanzivu na Slavjansk i Kramatorsk.

-Seversk su često imali običaj da nazivaju i Istočna vrata ka slavjansko-kramatorskoj aglomeraciji. Pokušali smo da ga zauzmemo još na početku SVO, ali smo konačno uspeli da ga stavimo pod kontrolu tek sada. On otvara perspektivu za dalju ofanzivu rusih snaga na Slavjansk i Kramatorsk, rekao je on za Sputnjik.

Leonkov je dodao da Seversk spada u gradove-tvrđave i da je protivnik platio visoku cenu njegove odbrane.

-Juriš i oslobođenje (zauzimanje) grada su bili teški, ali iskustvo i borbena usklađenost ruskih jedinica doveli su do toga da protivnik ne može da se održi u tom gradu, rekao je ekspert.

Dodaje da se sada komplikuju stvari za ukrajinsku vojsku na istočnim obodima gradova Slavjansk i Kramatorsk koji su pod pritiskom ruskih snaga sa severa iz Krasnog Limana i sa juga iz pravca Konstantinovke i Družkovke.

-Može se reći da sada počinje sledeća faza s ciljem oslobađanja tih gradova od ukrajinske vojske, rekao je Leonkov.

Konstatovao je da su Ukrajinci u lošoj situaciji, da imaju problema sa rezervnim snagama a jedinice sposobne za borbu su u obruču. Naveo je da je takav slučaj sa ukrajinskim snagama u Dimitrovu i Mirnogradu gde još uporno pružaju otpor, ali će biti slomljen.

Drugi je, kako kaže, kod Kupjanska, gde ukrajinski vojnici pokušavaju da se izvuku iz obruča, ali neuspešno. Istovremeno, ruske snage, navodi, ostvaruju uspehe na zaporoškom pravcu kod Guljajpolja, Orehova. Ukrajincima su svuda potrebne rezervne snage.

-Da je ukrajinska komanda na vreme povukla garnizone iz Severska možda bi poboljšali položaj slavjanskog i karamatorskog garnizona koji su na uzvišenju. Ali, to nije bilo učinjeno. Vrhovna komanda Ukrajine, Zelenski i njegovo okruženje ne izdaju komande za povlačenje, već se borba vodi do poslednjeg Ukrajinca, rekao je Leonkov.

Govoreći o tome koliko se sada promenila situacija u strateškom smislu, Leonkov kaže da se linija razdvajanja niveliše i da sve ide u pravcu oslobađanja Slavjanska i Kramatorska što je, verovatno, najgora moguća vest za protivnika. Leonkov je ukazao i na to da ukrajinska propaganda prećutkuje gubitak Severska i nastavlja da tvrdi kako ukrajinske snage i dalje drže grad i bore se.

Ali, realnost je takva kakva je: grad je oslobođen, sada će početi čišćenje, uklanjanje mina, evakuacija civila – svi će biti evakuisani. A linija razdvajanja će se pomeriti dalje ka zapadu", naveo je on.

Leonkov je ispričao da su Ukrajinci još 2022. godine počeli da prave tvrđave od Slavjanska i Kramatorska.

-Civili koji uspeli da napuste te gradove i nekim neverovatnim slučajem da pređu na našu teritoriju pričali su kako su kopani rovovi, utvrđivana uporišta, postavljana minska polja, bodljikava žica. Odnosno te gradove su spremali za odbranu i kada smo pokušavali da ih napadnemo sa severa, ali tada, na žalost, nismo uspeli jer su nas sprečili ukrajinska artiljerija i višecevni raketni sistemi koji su delovali sa sakrivenih položaja, rekao je on.

Dodao je da se sada situacija promenila, da neke stvari ometaju napredovanje ruskih trupa, ali ih ne zaustavlja.

-Štaviše, taktika koju ruski vojnici demonstriraju je uvek selektivna i inovativna. Stoga, šta god neprijatelj da uradi, koliko god gusta bila njegova odbrana, oni je uvek probijaju. Ako ruske snage budu uspele da stignu do oboda tih gradova i da uđu u njih biće ispunjen jedan od zadataka Specijalne vojne operacije - oslobođenje Donjecke Narodne Republike. Jer to su dva velika grada, ne računajući Konstantinovku i Družovku, koje protivnik još drži, zaključio je Leonkov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da oslobođenje Severska približava nove uspešne ofanzive i istiskivanje ukrajinskih snaga iz Donbasa.

