Svet

KUPJANSK PRED PADOM? Hrabar potez Zelenskog: Predsednik Ukrajine snimio video na ulazu u Kupjansk i poručio „Hvala vam, momci“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 21:31

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski objavio je video snimljen na ulazu u Kupjansk, gradu u Harkovskoj oblasti koji ruske snage smatraju potpuno pod svojom kontrolom.

Foto Tviter/@ZelenskyyUa

Na snimku, okružen vojnicima, Zelenski stoji pored prepoznatljive stene sa imenom grada, čestita pripadnicima kopnenih snaga njihov dan i zahvaljuje im se na upornosti, dok se u pozadini čuju udaljene artiljerijske detonacije.

Prema njegovim rečima, „danas je ključno postići rezultate na frontu kako bi Ukrajina mogla da postigne rezultate u diplomatiji“. Dodao je da je ponosan na vojnike i uputio im poruku „Hvala vam, momci“. Snimak je brzo postao viralni simbol „povratka“ ukrajinske vojske na ovaj deo fronta, ali upravo taj detalj pokrenuo je brojne sumnje.

Rusko Ministarstvo odbrane je sada već odavno saopštilo da je Kupjansk u potpunosti očišćen od ukrajinskih jedinica i pod kontrolom njihovih snaga. Istovremeno, pojedini ukrajinski izvori tvrde da se na periferiji grada odvijaju lokalizovani ukrajinski prodori i kratkotrajna ubacivanja manjih grupa, što otvara prostor za to da je video mogao biti snimljen na relativno bezbednijem delu, ili čak ranije.

Upravo to naglašavaju i ruski vojni analitičari koji su detaljno pregledali snimak. Prema njihovom tumačenju teško je utvrditi kada je video zaista napravljen. Podsećaju i da Zelenski često snima unapred pripremljene materijale za kasnije političke i medijske efekte, posebno u trenucima kada su mu potrebni simboli stabilnosti ili napretka.

Na terenu, situacija deluje daleko zamršenije od kratke promo poruke predsednika. Ukrajinske snage zaista izvode kontraprobne manevre u kupjanskom pravcu. Navodno učestvuje i znatan broj stranih dobrovoljaca i plaćenika, ali uprkos žestokim pokušajima, prema tvrdnjama ruske strane, gubici se gomilaju i teže se nadoknađuju. General Jaroslav Drapati, kojem je povereno preuzimanje inicijative na ovom sektoru, koristi poslednje rezerve kako bi Kupjansk makar delimično ponovo vratio u fokus ukrajinske javnosti.

Foto telegram/RTNEWS

Zanimljivo je da pojedine detaljne analize izgleda Zelenskog na pomenutom video snimku dovode u pitanje da li je snimak zaista napravljen tog dana. Pojedini posmatrači primećuju da predsednik izgleda odmornije i punije nego na fotografijama koje su nastale samo dan ranije tokom njegovih putovanja po Evropi. To otvara mogućnost da je video pripremljen ranije i da je objavljen u trenutku kada se ukrajinskom vrhu politički najviše isplati.

Dodatnu težinu ovome daje i kontekst pregovora oko takozvanog „Trampovog plana“, pod kojim se, prema navodima iz više medija, krije pritisak na Kijev da pristane na ozbiljne teritorijalne ustupke. Zelenskom je zbog toga potrebna makar simbolična vojna pobeda da bi pred domaćom i stranom publikom pokazao da ukrajinska vojska i dalje može da pomera liniju fronta. Čak i mala, lokalna i taktički ograničena akcija mogla bi se medijski uveličati i politički unovčiti.

Foto printskrin t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Drapatyi_KSV

Prema ruskim izvorima, zauzimanje Severska od strane ruskih snaga dodatno je pojačalo pritisak unutar Kijeva. Zelenski je hitno zatražio vidljiv uspeh, a generalu Drapatiju je naređeno da „po svaku cenu“ napravi proboj ka Kupjansku kako bi se podigao moral stanovništva i dokazala navodna sposobnost ukrajinskih snaga da povrate izgubljene teritorije. Zbog toga se jedinice ubrzano premeštaju sa drugih pravaca, čak i uz rizik da ostave rupe u odbrani na drugim sektorima fronta.

Kada se sve sabere, video Zelenskog sa kupjanskog prilaza nije samo kratka čestitka vojnicima, već pažljivo tempirani politički potez. Ukrajinski predsednik pokušava da prikaže kontrolu, stabilnost i odlučnost, čak i kada je stvarna situacija na terenu drugačija. U uslovima intenzivnih pritisaka pregovora, zasićenosti fronta i gubitaka, jedan kratki video postaje alat za oblikovanje narativa kako u Kijevu, tako i na Zapadu.

Međutim, ako je tačno da je snimak nastao ranije, onda njegova objava u ovom trenutku otkriva još više. U takvoj interpretaciji, video nije samo zahvalnica vojnicima, već i pokušaj da se narativ preusmeri ka optimizmu, makar na nekoliko sati, pre nego što se realni podaci sa fronta ponovo vrate u fokus javnosti.

oruzjeonline.com

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

