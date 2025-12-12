Svet

FRANCUSKI ZVANIČNIK O KRAJU RATA: "Potrebno je ujediniti Ukrajince, Amerikance i Evropljane"

K. Despotović

12. 12. 2025. u 21:31

UKRAJINA, Sjedinjene Američke Države i evropske sile i dalje rade na pronalaženju zajedničkog stava koji bi definisao konture mirovnog sporazuma za okončanje sukoba u Ukrajini, izjavio je danas zvaničnik iz francuskog predsedništva.

Foto Tanjug/AP

Zvaničnik je na konferenciji za novinare rekao da zajednički stav, koji bi mogao biti prenet Rusiji, podrazumeva i bezbednosne garancije za Kijev, prenosi Rojters.

- Naš cilj je da imamo zajedničku osnovu koja je čvrsta za pregovore. Ova zajednička osnova mora da ujedini Ukrajince, Amerikance i Evropljane. To bi trebalo da nam omogući da zajedno damo ponudu za pregovore, čvrstu, trajnu mirovnu ponudu koja poštuje međunarodno pravo i suverene interese Ukrajine, ponudu koju su američki pregovarači spremni da odnesu Rusima - kazao je zvaničnik.

On je rekao da "još nema zajedničkog dokumenta, ‍ali da će sve strane nastaviti pregovore u narednim ‌danima kroz ‍razne pozive i sastanke".

Zvaničnik nije ‍rekao da li je Vašington ‍postavio rok za usaglašavanje stavova.

(Tanjug)

