OKO 20 SEVERNOKOREJSKIH VOJNIKA PREŠLO GRANICU KOD PADŽU: Neki od njih su bili naoružani

OKO 20 severnokorejskih vojnika prešlo je utvrđenu međukorejsku granicu kod grada Padžu, severozapadno od Seula, 19. oktobra, saopštio je Združeni načelnik štabova Južne Koreje.

Južnokorejske snage pratile su njihov pokret i ispalile nekoliko upozoravajućih hitaca kada su se vojnici približili jugu, preneo je Jonhap.

Nakon toga, severnokorejski vojnici su se povukli bez daljeg odgovora.

Pretpostavlja se da su vojnici bili angažovani u aktivnostima kao što su čišćenje zemljišta ili postavljanje mina u tampon zoni i da su privremeno prešli granicu tokom rada.

Neki od njih su bili naoružani.

Incident se dogodio istog dana kada je severnokorejski vojnik prebegao u Južnu Koreju u provinciji Gangvon, što je prvi takav događaj od dolaska nove južnokorejske vlade na vlast. Vojni zvaničnici veruju da ova dva događaja nisu povezana.

Zvaničnik je istakao da južnokorejska vojska pažljivo prati aktivnosti Severne Koreje i preduzima sve neophodne mere prema važećim operativnim procedurama.

