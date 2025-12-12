ŠPANSKA POLITIČARKA SILOVANA PRE 19 GODINA: Pokrenula slučaj kad je saznala da je napadač postao aktivan u politici
ZVANIČNICA španske Socijalističke partije PSOE u Malagi, Soraja Garsija, ispričala je nakon 19 godina da ju je silovao jedan pripadnik Civilne garde, u okviru aktuelne debate koja se vodi u Španiji o slučajevima seksualnog nasilja u politici, prenose danas lokalni mediji.
Garsija je ispričala da se incident dogodio u oktobru 2006, ali da ga tada nije prijavila iz straha od osude društva, prenosi sajt 20minutos.
Socijalistkinja je iznela ovaj slučaj u debati na radio stanici Kope na temu seksizma i seksualnog nasilja u politici, a koju su pokrenule prijave unutar same stranke PSOE na račun nekih funkcionera, uključujući bivšeg lidera partije u Toremolinosu, Antonija Navara.
Garsija, koja je u vreme silovanja imala 28 godina, nije se usudila da prijavi slučaj vlastima iz straha od osude društva kojoj bi njena porodica bila izložena.
Pre tri godine, kada je saznala da je napadač na nju postao aktivan u politici, ona je pokrenula slučaj, i od tada je na terapiji.
Garsija je u kontaktu sa pravnim ekspertima, kako bi se utvrdilo da li je u ovom slučaju nastupilo zastarevanje i da li bi mogao da bude pokrenut krivični postupak.
Otkako je juče iznela svoje svedočenje, ona je dobila izraze podrške ne samo od prijatelja i porodice, već i od predstavnika drugih političkih partija.
(Tanjug)
