NORVEŠKA ILI NEMAČKA: Posle polufinalnih duela poznato ko će igrati u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice

RUKOMETAŠICE Nemačke i Norveške boriće se u nedelju (17.30) u finalu SP u Roterdamu za titulu šampiona planete. Nemice su u polufinalu nadigrale aktuelne šampionke Francuskinje sa 29:23 (15:12), a Norvežanke Holađanke – 35:25 (18:14). Za bronzu će od 14.30 odlučivati Francuska i Holandija.

Foto: Profimedia

U prvom polufinalu igračice Francuske su samo u uvodnim minutima diktirale ritam, vodile sa 3:1, 4:3, a onda su Nemice zahvaljujući sjajnoj golmanki Katarini Filter zaigrale čvrsto u odbrani i preokrenule na 10:6. Pokušale su Francuskinje da se vrate, ali jedino su uspele da se primaknu na 10:11. Nemice su umešno sačuvale prednost, a u nastavku su meč prelomile kada su povele sa 25:20. Najefikasnije su bile Antje Dol sa 9 i Emili Vogel sa 5 golova, a u Francuskoj Lena Grendivu i Sara Buktit sa pet pogodaka. Duel Nemica i Francuskinja sudili su Vladimir Jovandić i Marko Sekulić iz Srbije.

U drugom polufinalu Holanđanke su bile egal do 7:7, kada fenomenalne Norvežanke prave seriju 4:0 za 11:7. Olimpijske i evropske prvakinje su posle prvog dela (18:14) furiozno krenule u nastavku i odlepile se na 24:16. Holanđanke su poslednji put pripretile serijom 3:0 21:25. Ali, onda je usledio furiozan finiš Norvežanki. Najubojitije su bile Heni Ela Rajstad sa 10 i Nora Merk sa 5 golova, a u Holandiji Estavana Polman i Diona Hušer sa 6 golova.