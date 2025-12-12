UKINUTA PRESUDA ZA UBISTVO U BELVILU: Apelacija naložila ponovno suđenje

APELACIONI sud u Beogradu je ukinuo presudu kojom je Lazar Tejić bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 12. novembra 2020. godine u Belvilu ubio Bojana Mirkovića, i naložio da se suđenje ponovi svim okrivljenima.

Zgrada Apelacionog suda / Foto N. Fifić

Pored Tejića, ovom ukinutom prvostepenom presudom bili su osuđeni i Ivan Nikčević, koji je kao saučesnik teškog ubistva bio osuđen na kaznu zatvora od 10 godina, Bojan Kovačević, koji je bio osuđen na kaznu zatvora od devet, kao i Dušan Kokoruš, koji je bio osuđen na istu kaznu.

Filip Ivanović, jedan od optuženih u ovom postupku, 4. decembra prošle godine je pobegao iz kućnog pritvora pre izricanja presude i on je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra.

Apelacioni sud je produžio Tejiću pritvor.

Po oceni Apelacionog suda, iz presude ne proizilazi u čemu se ogleda podmuklost kao zakonsko obeležje krivičnog dela teško ubistvo, kao i da nisu dati jasni razlozi o tome da je ubistvo izvršeno na podmukao način.

Drugostepni sud je, kada je reč o produženju pritvora Tejiću, ocenio da i dalje stoje razlozi iz kojih mu je pritvor određen i produžavan.

Istraga protiv njih je sprovedena zbog sumnje da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević, po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića.

Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, kao i bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.

Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva.

-Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrduju umešanost svih okrivljenih, istaklo je ranije tužilaštvo.

(Tanjug)

