UKINUTA PRESUDA ZA UBISTVO U BELVILU: Apelacija naložila ponovno suđenje
APELACIONI sud u Beogradu je ukinuo presudu kojom je Lazar Tejić bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 12. novembra 2020. godine u Belvilu ubio Bojana Mirkovića, i naložio da se suđenje ponovi svim okrivljenima.
Pored Tejića, ovom ukinutom prvostepenom presudom bili su osuđeni i Ivan Nikčević, koji je kao saučesnik teškog ubistva bio osuđen na kaznu zatvora od 10 godina, Bojan Kovačević, koji je bio osuđen na kaznu zatvora od devet, kao i Dušan Kokoruš, koji je bio osuđen na istu kaznu.
Filip Ivanović, jedan od optuženih u ovom postupku, 4. decembra prošle godine je pobegao iz kućnog pritvora pre izricanja presude i on je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra.
Apelacioni sud je produžio Tejiću pritvor.
Po oceni Apelacionog suda, iz presude ne proizilazi u čemu se ogleda podmuklost kao zakonsko obeležje krivičnog dela teško ubistvo, kao i da nisu dati jasni razlozi o tome da je ubistvo izvršeno na podmukao način.
Drugostepni sud je, kada je reč o produženju pritvora Tejiću, ocenio da i dalje stoje razlozi iz kojih mu je pritvor određen i produžavan.
Istraga protiv njih je sprovedena zbog sumnje da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević, po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića.
Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, kao i bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.
Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva.
-Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrduju umešanost svih okrivljenih, istaklo je ranije tužilaštvo.
(Tanjug)
