Suđenja

UKINUTA PRESUDA ZA UBISTVO U BELVILU: Apelacija naložila ponovno suđenje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 22:33

APELACIONI sud u Beogradu je ukinuo presudu kojom je Lazar Tejić bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 12. novembra 2020. godine u Belvilu ubio Bojana Mirkovića, i naložio da se suđenje ponovi svim okrivljenima.

УКИНУТА ПРЕСУДА ЗА УБИСТВО У БЕЛВИЛУ: Апелација наложила поновно суђење

Zgrada Apelacionog suda / Foto N. Fifić

Pored Tejića, ovom ukinutom prvostepenom presudom bili su osuđeni i Ivan Nikčević, koji je kao saučesnik teškog ubistva bio osuđen na kaznu zatvora od 10 godina, Bojan Kovačević, koji je bio osuđen na kaznu zatvora od devet, kao i Dušan Kokoruš, koji je bio osuđen na istu kaznu.

Filip Ivanović, jedan od optuženih u ovom postupku, 4. decembra prošle godine je pobegao iz kućnog pritvora pre izricanja presude i on je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra.

Apelacioni sud je produžio Tejiću pritvor.

Po oceni Apelacionog suda, iz presude ne proizilazi u čemu se ogleda podmuklost kao zakonsko obeležje krivičnog dela teško ubistvo, kao i da nisu dati jasni razlozi o tome da je ubistvo izvršeno na podmukao način.

Drugostepni sud je, kada je reč o produženju pritvora Tejiću, ocenio da i dalje stoje razlozi iz kojih mu je pritvor određen i produžavan.

Istraga protiv njih je sprovedena zbog sumnje da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević, po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića.

Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, kao i bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.

Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva.

-Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrduju umešanost svih okrivljenih, istaklo je ranije tužilaštvo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?