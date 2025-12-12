PARTIZAN u 15. kolu Evrolige dočekuje Crvenu zvezdu, a meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

PARTIZAN - ZVEZDA (druga četvrtina) 35:39 (15:18, 20:21)

Izjave na poluvremenu:

- Mentalna bitka. Moramo da se koncentrišemo i bićemo dobro, rekao je Džered Batler.

- Moramo da se držimo plana utakmice. Defanzivne skokove da sredimo, da budemo čvršći i napadački da igramo brže - rekao je Isak Bonga.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 20:21

20' O tablu je pogodio Motijunas. Pogodio je trojku, četvrtu od 17 pokušaja. Partizan traži minut odmora na 26,6 sekundi do kraja poluvremena. Previše je hteo Vašington, raspalio za tri sa preko osam metara preko ruke, fauliran je na skoku nakon promašaja Fernando. Promašio je prvo, pogodio drugo za 35:39.

19' Motijunas pogađa dva penala. Presing Zvezde po celom terenu, mučio se Milton da je prenese, promašio je Vašington sa poludistance. Pogodio Fernando - 34:36.

18' Nakon toga Milton asistira Brunu Fernandu za poene na drugoj strani, promašuje trojku Grejem, odbila mu se lopta, promašio je opet. Nakon čega je poentirao Milton - 32:34.

17' Ponovo žuri Parker, promašio je ceo koš. Na drugoj strani ne pogađa trojku Nvora, pa Kalates gubi loptu. Na kraju lake poene ubacuje Kalinić - 28:34.

16' Sada promašuje Batler, kontra za Partizan, lob pas Bonge zakucao je u koš Džons - 26:28. Nvora pogađa trojku, prvu iz pet pokušaja - 26:31. Pokušao je da vrati Kalates, nakon toga promašio je iz skoka Bonga, ali došao je do treće prilike koju je iskoristio. Promašio je Grejem za tri, a dva penala dobio Kalinić. - 28:31. Prvo je promašio Kalinić, ali ne i drugo.

15' Semi Odželej pogađa pod košem Partizana - 22:28. Iskoristio je Partizan bonus, a Davidovac pravi faul pod košem crveno-belih. Promašio je Marinković trojku, nije se snašao ni Bonga, na kraju "mrtva lopta". Skakaće Odželej i Bonga za nju, pripala je Partizanu, požurio je košarkaš Zvezde. Do lakih poena došao je Tajrik Džons - 24:28

14' Isak Bonga cepa mrežicu, pogodio je za tri na drugoj strani. Minut odmora odmah je tražio Saša Obradović.

13' Iznudio je prekršaj i poentirao Devonte Grejem - 19:24, promašio je dodatno bacanje. Vašington je mnogo hteo, na kraju je završio u autu uz težak promašaj. Iz ničega je Davidovac pronašao Odželeja, koji je dobio dva penala. Pogodio je oba za 19:26.

12' Igra se sada Džered Batler, igra u svom ritmu, već je došao do 10 poena od 22 Zvezde, dok Partizan pogađa na drugoj strani, Vašington - 19:22. Neuspešan na šutu bio je zatim Odželej, kao i Vašington. Na kraju Kalates pravi faul pri skoku.

11' Batler je išao prema košu, čuvao ga je Džons, dobio je košarkaš Zvezde faul. Prošao je Batler potom kroz reket i lagano poentirao za 15:20. Na drugoj strani Bonga je iznudio faul, dva penala za crno-bele. Devonte Grejem je zamenio Kodija na terenu zbog dva faula, a Bonga je pogodio dva penala.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 15:18

U Partizanu su poeni dobro raspoređeni, Vašington ih je imao četiri, dok je kod Zvezde najraspoloženiji bio Batler sa šest poena.

10' Tajrik Džons pogađa uz faul, podigao je na noge celu dvoranu. Izundu ga je faulirao - 12:16, pogodio je i dodatno bacanje. Iz teške situacije pogodio je nakon toga Odželej. Teške poene iznedrio je i Vašington - 15:18

9' Prve poene večeras pogodio je Dvejn Vašington - 10:16. Šutirao je Odželej na drugoj strani, ali lopta nije dirala obruč. Maši potom Vašington pod košem rivala, a Batler preko Kalatesa bio je kratak za tri.

8' Dobra odbrana Zvezde, potom pogađa još jednom Batler, ubacio je šest poena za pola minuta i Zvezda vodi 8:13. Pogađa još jednom Zvezda za tri, sada je to učinio Kodi Miler-Mekentajer 8:16.

7 Zvezda do sada 0-4 za tri, Partizan 1-5 sa distance. Oba kluba dosta nervozno igraju na početku meča. Promašio je Izundu, Bonga je probao riskantno da doda, izgubio je loptu, pa napravio nesportski faul. Jedan pogodak Batlera sa linije, Sa osam metara je potom pogodio troju - 8:11.

6' Nakno skoka u napadu Nvora je zakucao - 5:7. Konačno je pogodio trojku Džabari Parker koji ove sezone nije konstantan, ali sada je iz trećeg pokušaja pogodio, Nvora nije odgovorio na drugoj strani za 8:7.

5' Tehničku grešku nakon faula Motijunasa dobila je klupa Zvezde. Promašuje još jednom Parker nakon Braunovog pogođenog bacanja - 5:5

4' Maši potom Marinković za tri, Nvora slalom kroz reket - 4:5. Na drugoj strani Džabari Parker amaterski izbacuje loptu, imao je otvoreno dodavanje ka Braunu, bacio je loptu u aut. Na drugoj strani promašaj Motijunasa, pa Davidovca...

3' Dva penala Marinkovića, potom je pokušao Motijunas dalekometnim pasom, pročitao je to Braun, pa pogodio iz kontre - 4:1. Još dva penala potom imao je Motijunas, faulirao ga je Fernando. Pogodio je Litvanac oba ovog puta - 4:3

2' Nervozan Milton na početku sada je izgubio loptu. Polovičan je Motijunas bio potom - 0:1

1' Počeo je meč. Milton je promašio prvi napad. Davidovac isto čini na drugoj strani. Ishitereno potom Sterling Braun promašuje.

20.15 - Pred derbi se oglasio i Bogdan Bogdanović. Evo šta je nekadašnji kapiten Partizana poručio.

Nekoliko hiljada Delija je na tribini Arene.

20.10 - Žoakim Noa govorio je o večitom derbiju, ali i Nikoli Jokiću.O tome čitajte u posebnom tekstu.

19.40 - Kako prenosi portal "Sport klub", Čima Moneke neće biti u rotaciji Crvene zvezde. On je u opremi, ali, po njihovim rečima, male su šanse da će igrati zbog povrede zadobijene protiv Barselone.

19.20 - Vlade Đurović, stručni konsultant Arena sport rekao je da je Partizan favorit u večerašnjem derbiju.

Nekadašnja zvezda NBA lige i Čikago Bulsa Žoakim Noa probao je rakiju u Beogradu, on će takođe iz prvih redova gledati "večiti derbi".

19.10 - Delije su znanto ranije ušle u "Arenu", a pred istom napravili su vatromet i bakljadu.

UOČI MEČA

Ne pamti se večiti derbi kao ovaj. Pored promene trenera Partizana, odlične sezone Crvene zvezde, očekuje se da u Beogradsku arenu stignu brojne svetske košarkaške zvezde.

Umesto na finalu NBA kupa, Brajan Vihdorst najavio je dolazak u Beograd, kao i Joakim Noa, bivša NBA zvezda, brojne javne ličnosti takođe najavile su dolazak, što interesovanje za meč Zvezde i Partizana podiže na jedan do sada neviđeni nivo.

Evroliga je istakla da će "večiti derbi" biti dostupan gledaocima u više od 100 zemalja i teritorija, u čast 79 godina duge istorije rivalstva koje je započelo 1946. na Kalemegdanu.

Uz vrhunsku televizijsku produkciju, biće uključeni influenseri i navijači kao aktivni učesnici, čime se najavljuje najinovativniji prenos jedne utakmice u regularnom delu takmičenja.

Evroliga je okupila jednu od najvećih grupa svetski poznatih kreatora sadržaja i sportskih influensera: "House of Highlights" (104 miliona pratilaca), "The Professor" (20,8 miliona), "Met Kiatipis" (5,4 miliona), "Overtime" (3,5 miliona)...

EuroLeague’s Belgrade Derby takes center stage in global sports



Podsećanja radi, na prošlogodišnjem prvom evroligaškom "večitom derbiju" je Partizan odličnom igrom i pobedom 89:77 prekinuo niz od šest poraza, ujedno započevši trijumfalnu seriju. Crno-beli se i sada nadaju istoj "inicijalnoj kapisli" protiv Zvezde, ali su okolnosti potpuno drugačije.

Stabilnost u klubu, remećena povredama, i stanje na tabeli stavljaju Zvezdu u poziciju blagog favorita. Bura u Humskoj izazvana odlaskom Željka Obradovića još uvek se nije slegla (i ko zna kada će), veza navijača i igrača se pretvorila u "gluve telefone", ali postoji nada kod "grobara" da su nosioci shvatili situaciju i da će odgovoriti očekivanjima, pa šta bude.

Uigrana Zvezda i pored povreda

Zvezda oduševljava igrama i pobedama, ne samo svoje navijače, već čitavu Evropu. Do poraza od Barselone u prošlom kolu, bili su na deobi prvog mesta sa Hapoelom. Rezultat kom se malo ko nadao tokom leta, a naročito posle prvih mesec dana, odnosno do dolaska Saše Obradovića umesto Janisa Sferopulosa.

Koncept igre crveno-belih je vrlo jasan, okrenut ka defanzivi, tranziciji i individualnim rešenjima u pozicionom napadu. Obradović je uspostavio autoritet, igra je jednostavna i izvlači se trenutni maksimum.

Zanimljivo je da je od odluke klubova da se gostujući navijači ponovo vrate na tribinama odigrano je četiri derbija, a na svakom su slavili gosti, Partizan ima dve pobede, koliko i Zvezda.

