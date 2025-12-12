TRAMP RAZMATRA ISTORIJSKU PROMENU: Marihuana blizu statusu leka u SAD-u.

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa blizu je istorijske odluke o preklasifikaciji marihuane, što bi ublažilo federalne propise i svrstalo je uz uobičajene lekove protiv bolova na recept.

Prema izvorima upoznatim sa diskusijama, Tramp je telefonom razgovarao o planu sa predsednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom, ministrom zdravlja Robertom F. Kenedijem Mlađim i drugim visokim zvaničnicima i liderima industrije marihuane.

Međutim, zvanično saopštenje još nije dato, a zvaničnik Bele kuće je rekao za Newsweek da „nisu donete konačne odluke o preklasifikaciji marihuane“, piše Newsweek.

Šta donosi preklasifikacija?

Trampov plan predviđa premeštanje marihuane iz Grupe I, gde se nalazi u rangu sa heroinom i LSD-om, u Grupu III, koja uključuje droge poput Tilenola sa kodeinom i određenim steroidima.

Ovaj potez ne bi legalizovao ili dekriminalizovao marihuanu na federalnom nivou, ali bi značajno smanjio regulatorni nadzor nad biljkom i olakšao naučna istraživanja koja su trenutno otežana brojnim preprekama.

Kompanije koje proizvode marihuanu bi takođe imale koristi od smanjenja poreskog opterećenja i lakšeg pristupa finansiranju.

Politička pozadina i javno mnjenje

Ideja o reklasifikaciji nije nova.

Tramp je tokom predizborne kampanje najavio da će „nastaviti da se fokusira na istraživanje kako bi otključao medicinske primene marihuane kao droge iz grupe III“, izveštava Asošijejted pres.

Bivši predsednik Džo Bajden je razmatrao sličan potez 2023. godine, ali zakonodavni napori nisu završeni do kraja njegovog mandata.

Pitanje legalizacije marihuane nije strogo podeljeno po stranačkim linijama — i demokrate i republikanci su podeljeni u podršci, navodeći medicinske koristi s jedne strane i skepticizam s druge.

Istovremeno, američka javnost u ogromnoj meri podržava ublažavanje saveznih propisa, prema anketama Galupa.

Reči stručnjaka

Kritičari upozoravaju da bi reklasifikacija mogla stvoriti „sivu zonu“ gde javnost nije svesna potencijalnih opasnosti, kao ni činjenice da bi marihuana ostala savezno ilegalna, što bi moglo izazvati zabunu.

Stručnjaci su podeljeni oko stvarnih efekata promene.

Džonatan Kolkins, profesor na Univerzitetu Karnegi Melon, rekao je za Newsweek da veruje da je „obim promene možda precenjen“ kada je u pitanju istraživanje.

- Teško je zamisliti da postoje mnoge divne medicinske koristi kanabisa koje čekaju da budu otključane ovom promenom, jer status federalne klasifikacije u SAD, naravno, nema uticaja na mogućnost sprovođenja takvih medicinskih istraživanja u bilo kojoj drugoj zemlji - rekao je.

Dodao je da bi „većina državno licenciranih proizvoda i distribucije opojnih (koji sadrže THC) proizvoda od kanabisa ostala van sklada sa federalnim zakonom čak i nakon reklasifikacije.“

Dr Kevin Hil sa Harvarda smatra da reklasifikacija ima smisla, ali napominje -Primarna prepreka istraživanju nije status kanabisa kao supstance iz Spiska I, već nedostatak dostupnih sredstava za istraživanje. Postoji mnogo izvanrednih timova istraživača širom zemlje sposobnih da pronađu odgovore na ključna pitanja o kanabisu, ali je finansiranje oskudno.

Ejmi Gudin, profesorka na Univerzitetu Floride, upozorava - Prethodna ublažavanja državnih ograničenja i propisa o marihuani povezana su sa povećanjem upotrebe marihuane u tim državama, tako da je verovatno da će federalna ublažavanja biti povezana sa povećanjem upotrebe marihuane širom zemlje.

Jasmin Herd, direktorka Instituta za zavisnost na Maunt Sinaju, kaže da bi promena značila da „savezna vlada zvanično priznaje da kanabis ima medicinsku vrednost i umeren do nizak rizik od zavisnosti“.

Međutim, ona upozorava - Važno je napomenuti da mnogi proizvodi od kanabisa koji se danas koriste nose visok rizik od zavisnosti i psihijatrijskih problema, posebno za adolescente i mlade odrasle. Čak i ako se reklasifikacija prvenstveno odnosi na medicinske proizvode, verovatno će uticati i na javnu percepciju rekreativne upotrebe.

Dr Artur Robin Vilijams sa Univerziteta Kolumbija kaže da je reklasifikacija „davno trebalo da se sprovede“.

- Status iz Spiska I bila je politička odluka, a ne klasifikacija zasnovana na dokazima, i generacijama je stajala na putu preko potrebnih istraživanja. Pre nego što bilo kakva promena stupi na snagu, još uvek je potrebno preduzeti mnogo koraka. Bez zvanične objave, i dalje postoji mogućnost da se ova politika potpuno ukine.

