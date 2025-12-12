"BILI SMO BOLJI, IZGUBILI SMO": Saša Obradović utučen nakon poraza od Partizana

CRVENA zvezda je izgubila od Partizana u prvom ovosezonskom večitom derbiju (76:79), a trener crveno-belih Saša Obradović bio je kratak u izjavi posle utakmice.

FOTO: N. Skenderija

On je istakao da je njegov tim bio bolji i izgubio je.

- Oni su pobedili. Mi smo izgubili. Bili smo bolji i izgubili smo, to je to - rekao je Obradović.

Podsetimo, Crvena zvezda je sad na učinku 9-6, dok su crno-beli 6-9.

