"BILI SMO BOLJI, IZGUBILI SMO": Saša Obradović utučen nakon poraza od Partizana
CRVENA zvezda je izgubila od Partizana u prvom ovosezonskom večitom derbiju (76:79), a trener crveno-belih Saša Obradović bio je kratak u izjavi posle utakmice.
On je istakao da je njegov tim bio bolji i izgubio je.
- Oni su pobedili. Mi smo izgubili. Bili smo bolji i izgubili smo, to je to - rekao je Obradović.
Podsetimo, Crvena zvezda je sad na učinku 9-6, dok su crno-beli 6-9.
