Košarka

"JOŠ SE TRESEM..." Trener Partizana otvorio dušu nakon pobede nad Zvezdom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 12. 2025. u 22:41

Partizan je nakon preokreta savladao Zvezdu u 15. kolu Evrolige, a trener crno-belih Mirko Ocokoljić izneo je utiske.

Foto: Profimedia

- Sjajno se osećamo. Još se tresem. Bio sam nervozan, bilo je stresno. Pobedili smo. Nije mi se dopalo kako smo izgledali tri četvrtine. Promenili smo odbranu. Sjajan trud igrača, hvala im. Na kraju pobedili smo, to je najvažnije. Pokušavali smo da preuzimamo u odbrani, imali teške šuteve na kraju smo ih pogodili. Pronašli smo način da dobijemo to je najvažnije - rekao je Ocokoljić. 

