STRAVIČNI PRIZORI SMRTI, UNIŠTENA VOJNA TEHNIKA Bukti još jedan rat u Africi: Pobunjenici zauzeli grad, potraga za vladinim snagama

POBUNjENIČKA grupa M23 učvrstila je svoju kontrolu nad strateškim gradom Uvirom na istoku Demokratske Republike Kongo, potvrdili su lokalni stanovnici, dok vlada u Kinšasi upozorava da napredovanje pobunjenika, koje podržava Ruanda, ugrožava mirovne napore američkog predsednika Donalda Trampa, piše Rojters.

Foto Tanjug/AP/Berthier Mugiraneza

Zauzimanje Uvire, ključnog grada na jezeru u provinciji Južni Kivu, dogodilo se uprkos mirovnom sporazumu koji je predsednik Tramp nazvao "istorijskim” kada je potpisan u Vašingtonu samo nedelju dana ranije.

Istovremeno, izbeglice iz Konga opisuju stravične prizore smrti i razdvojenih porodica tokom bekstva od eskalacije borbi na istoku zemlje, javlja Al Jazeera.

Napredovanje pobunjenika dovodi sukob na prag susednog Burundija, pojačavajući strah od daljeg regionalnog širenja sukoba koji je od januara već usmrtio hiljade i raselio stotine hiljada ljudi.

Foto Tanjug/AP/Berthier Mugiraneza

UNIŠTENI VOJNI KAMIONI, TELA SAHRANjIVANA PORED PUTA

Iako je danas u Uviri zabeležen krhki mir, gradom patroliraju teško naoružani borci M23. Prethodnog dana pretraživali su ulice u potrazi za preostalim kongoanskim snagama i savezničkim milicijama, poznatim kao "Wazalendo”.

Uprkos napetosti, stanovnici su se počeli oprezno vraćati, izlazeći iz svojih domova u potrazi za hranom nakon što su dan proveli skrivajući se ili bežeći.

- Vlada nam je rekla da Uvira nikada neće pasti i da je situacija pod njihovom kontrolom - rekao je Godefroid Šengezi, lokalni učitelj.

Stvarnost je danas sasvim suprotna.

Dopisnik Al Jazeera-e Alen Uajkani, koji je danas dobio pristup gradu, izvestio je o potresnim scenama na putu do Uvire.

- Ovde u Uviri videli smo timove Crvenog krsta kako prikupljaju tela i sahranjuju ih pored puta”, rekao je Uajkani, dodajući da su videli uništene vojne kamione i posmrtne ostatke ubijenih.

RASELjENO OKO 200.000 LjUDI

Humanitarna kriza poprima zastrašujuće razmere. Ujedinjene nacije izvestile su da je poslednjih dana raseljeno oko 200.000 ljudi, a desetine civila ubijene.

U izbegličkom kampu Njaruššiši u Ruandi, Akilimali Mirindi ispričala je kako je pobegla iz Južnog Kivua sa samo troje od svoje desetoro dece nakon što su bombe uništile njen dom. "Ne znam šta se dogodilo sa ostalih sedmoro, niti sa njihovim ocem”, rekla je četrdesetogodišnjakinja.

Druga izbeglica, Olinabangi Kajibanda, svedočila je ubistvu svoje trudne komšinice i njeno dvoje dece kada je njihovu kuću pogodila granata.

- Čak su i deca umirala, pa smo odlučili da pobegnemo - izjavila je pedesetšestogodišnjakinja. Stanovnici koji su pobegli opisali su bombardovanje iz više pravaca. -Bombe su padale na nas iz različitih smerova, morali smo da napustimo svoje porodice i svoja polja.- rekao je 67-godišnji Tomas Mutabazi.

Foto Tanjug/AP/Berthier Mugiraneza

STRAH OD ŠIRENjA SUKOBA

Pad Uvire, smeštene na obalama jezera Tanganjika i na granici s Burundijem, otvara put pobunjenicima za dalji prodor izvan Južnog Kivua.

Grad je udaljen samo 30 kilometara od Bujumbure, najvećeg grada u Burundiju. Burundijski vojnici, koji su već prisutni u Kongu, nedavno su pomagali kongolskim snagama u borbi protiv M23.

Portparol M23 Lorens Kanjuka optužio je preostale burundijske snage da su se utvrdile u planinskom području i da "bacaju bombe i koriste teško oružje” koje ubija civile.

Vođa pobunjeničke koalicije AFC, Kornel Nanga, poručio je putem društvene mreže X da su borbe u Uviri "strogo kongolska stvar” i da nemaju ambicije izvan granica Konga.

MIROVNI PROCES PRED SLOMOM

Najnovije napredovanje M23 događa se samo nedelju dana nakon što su se kongolski predsednik Feliks Čisekedi i njegov ruandski kolega Pol Kagame sastali s Trampom u Vašingtonu i potvrdili posvećenost mirovnom sporazumu.

Vlada Konga pozvala je međunarodnu zajednicu na „hitne mere”, optužujući Ruandu za raspoređivanje specijalnih snaga u Uviri, što smatra "jasnim kršenjem” sporazuma.

Američka ambasada u Kinšasi pozvala je na povlačenje ruandskih snaga, dok je kongolska ministarka spoljnih poslova Tereza Kajikvamba Vagner izjavila da bi SAD trebalo da razmotri proširenje sankcija protiv ruandskih pojedinaca i vojske, ističući da osude nisu dovoljne.

Ruanda i dalje poriče da podržava M23. Mirovni analitičari ističu ključni nedostatak sporazuma iz Vašingtona.

-Sporazum ne uspeva da reši strukturne pokretače sukoba i ključno isključuje M23, naglašavajući osnovnu manu: trajan mir ne može se postići bez uključivanja oružane grupe za pregovarački sto, rekao je Jervin Najdu iz Oxford Economicsa.

(Blic.rs/Index.hr)