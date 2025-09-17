Svet

DRAMA NA TRAMPOVOM LETU: Skrenite, odmah!

17. 09. 2025. u 23:26

AVION američkog predsednika Donalda Trampa, na putu ka Velikoj Britaniji, opasno se približio putničkom avionu iznad Njujorka, javlja Blumberg.

ДРАМА НА ТРАМПОВОМ ЛЕТУ: Скрените, одмах!

AP Photo/Evan Vucci

Kontrolor leta je navodno primetio da dva aviona lete na sličnim visinama i putanjama leta. Kontaktirao je posadu civilnog aviona i pokušao da ih upozori na potrebu promene kursa.

- Siguran sam da znate ko je ovo... Pazite, Spirit 1300, skrenite desno 20 stepeni. Spirit 1300, skrenite desno 20 stepeni. Odmah! - citira Blumberg reči dispečera.

Tramp i njegova supruga Melanija bili su u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji. Prethodno su putovali kočijom do Vindzorskog zamka u Britaniji, u pratnji članova kraljevske porodice.

