DRAMA NA TRAMPOVOM LETU: Skrenite, odmah!
AVION američkog predsednika Donalda Trampa, na putu ka Velikoj Britaniji, opasno se približio putničkom avionu iznad Njujorka, javlja Blumberg.
Kontrolor leta je navodno primetio da dva aviona lete na sličnim visinama i putanjama leta. Kontaktirao je posadu civilnog aviona i pokušao da ih upozori na potrebu promene kursa.
- Siguran sam da znate ko je ovo... Pazite, Spirit 1300, skrenite desno 20 stepeni. Spirit 1300, skrenite desno 20 stepeni. Odmah! - citira Blumberg reči dispečera.
Tramp i njegova supruga Melanija bili su u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji. Prethodno su putovali kočijom do Vindzorskog zamka u Britaniji, u pratnji članova kraljevske porodice.
