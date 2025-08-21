RUSIJA POSLALA VOJNE STELITE: Uspešno lansirana raketa „Angara 1.2“ (VIDEO)
SA kosmodroma „Pleseck“ u Arhangelskoj oblasti Rusije u četvrtak je lansirana raketa „Angara 1.2“ koja prenosi vojne satelite na planirane lokacije u orbiti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Lansiranje je izvedeno u 11.32 po srednjoevropskom vremenu.
Sa kosmičkim aparatima uspostavljena je i održava se stabilna telemetrijska veza, a sistemi na brodu funkcionišu normalno, ističe se u saopštenju.
Nakon lansiranja, raketu su uzela pod nadzor sredstva zemaljskog automatizovanog upravljačkog kompleksa Glavnog kosmičkog centra za ispitivanja „German Titov“.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMPOV ŠAMAR KIJEVU: Ukrajina nema šanse u ratu protiv Rusije
21. 08. 2025. u 18:05
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)