Svet

RUSIJA POSLALA VOJNE STELITE: Uspešno lansirana raketa „Angara 1.2“ (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 20:33

SA kosmodroma „Pleseck“ u Arhangelskoj oblasti Rusije u četvrtak je lansirana raketa „Angara 1.2“ koja prenosi vojne satelite na planirane lokacije u orbiti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИЈА ПОСЛАЛА ВОЈНЕ СТЕЛИТЕ: Успешно лансирана ракета „Ангара 1.2“ (ВИДЕО)

Foto Novosti/Roskosmos

Lansiranje je izvedeno u 11.32 po srednjoevropskom vremenu.

Sa kosmičkim aparatima uspostavljena je i održava se stabilna telemetrijska veza, a sistemi na brodu funkcionišu normalno, ističe se u saopštenju.

Nakon lansiranja, raketu su uzela pod nadzor sredstva zemaljskog automatizovanog upravljačkog kompleksa Glavnog kosmičkog centra za ispitivanja „German Titov“.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA U SURČINU UHAPSILA KINESKOG DRŽAVLJANINA: Gradio bez dozvole pored EKSPO-a
Svet

0 0

POLICIJA U SURČINU UHAPSILA KINESKOG DRŽAVLJANINA: Gradio bez dozvole pored EKSPO-a

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su po nalogu javnog tužioca policijski službenici PS Surčin doneli rešenje o zadržavanju kineskog državljanina C.W. (47) zbog sumnje da je na jednom placu, koji se nalazi u neposrednoj blizini kompleksa "EXPO", u svojstvu investitora, izgradio dva objekta za koja nije prethodno izdata građevinska dozvola.

21. 08. 2025. u 21:49

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku