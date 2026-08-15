MOSAD OVO NIJE OČEKIVAO: Izrael šokiran brzinom iranskog vojnog oporavka
TEHERAN je osmislio kreativne načine da obnovi svoje zalihe balističkih raketa i drugog naoružanja, izvestio je „Džeruzalem post”.
Izraelski odbrambeni zvaničnici su šokirani brzim oporavkom iranskih vojnih kapaciteta nakon snažnog bombardovanja od strane SAD i Izraela u početnim fazama sukoba, izvestio je „Džeruzalem post”.
Ranije ove nedelje, viši savetnik glavnog komandanta Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) izjavio je da proizvodnja balističkih raketa i dronova u Iranu premašuje stopu njihovog raspoređivanja.
„Čak i ako rat potraje nekoliko godina, naše balističke rakete će nastaviti da padaju po neprijatelju”, rekao je brigadni general Mohamed-Reza Nagdi za „Pres TV”.
U članku objavljenom u četvrtak, „Džeruzalem post” navodi da je nezavisno potvrdio tačnost izjava visokih iranskih zvaničnika o ubrzanoj proizvodnji naoružanja u zemlji.
Izraelske odbrambene snage (IDF) mesecima su tvrdile da je iranska odbrambena industrija vraćena godinama unazad nakon što su američke i izraelske snage izvele oko 30.000 napada na tu zemlju, pogodivši više od 2.600 raketnih i vojno-industrijskih ciljeva tokom najintenzivnije faze sukoba, između kraja februara i početka aprila, navodi se u članku.
Međutim, kako se navodi, i IDF i obaveštajna služba Mosad sada priznaju da nisu očekivali da će Teheran tako brzo obnoviti svoje zalihe balističkih raketa i drugog ključnog naoružanja.
Prema rečima izraelskih zvaničnika, Iranci ne samo da su uspeli da brzo pristupe podzemnim raketnim postrojenjima pogođenim u američko-izraelskim vazdušnim udarima, već su pronašli i druge kreativne načine za obnovu svojih arsenala.
List navodi da bi, ukoliko Teheran nastavi da proizvodi između 100 i 300 raketa mesečno, mogao da postane ozbiljna pretnja za Izrael već 2028. godine.
Ta mogućnost će verovatno uticati na širu izraelsku strategiju o tome kada bi, i da li bi uopšte, mogao biti potreban novi napad na Iran, dodaje se u tekstu.
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