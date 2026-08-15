Svet

SNAGE BEZBEDNOSTI INTERVENISALE: Sprečen novi pokušaj masovnog prelaska migranata iz Maroka u Seutu

В.Н.

15. 08. 2026. u 13:27

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MAROKANSKE snage bezbednosti sprečile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad, enklavu Seutu.

СНАГЕ БЕЗБЕДНОСТИ ИНТЕРВЕНИСАЛЕ: Спречен нови покушај масовног преласка миграната из Марока у Сеуту

Foto: tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Zahvaljujući intervenciji marokanskih snaga bezbednosti, situacija je ostala mirna na španskoj granici između Seute i Maroka, koja je u stanju visoke pripravnosti sa jakim prisustvom snaga bezbednosti, prenose mediji.

Marokanski bezbednosni izvori su potvrdili da se incident dogodio u planinskom području izvan pograničnog grada Kastiljehosa, jugozapadno od Seute. Prema istim izvorima, pripadnici marokanskih snaga bezbednosti su rasterali migrante koji su se našli u tom području.

Kontrolni punktovi ostaju na mestu na glavnim pristupnim putevima ka Kastiljehosu, posebno onima koji dolaze iz Tetuana i Tangera.
Tokom ranog jutra, intenzivirani su napori nadzora u blizini granice sa Seutom, kako na kopnu tako i na moru, uz intervenciju glisera i dronova marokanske Kraljevske mornarice.

Sedamnaestogodišnja migrantkinja, jedna od retkih koje su uspele da stignu do grada, izjavila je da je u Kastiljehos stigla iz Tetuana tokom noći. Ona je potvrdila da je putovala autobusom koji je zaustavljan na tri kontrolna punkta na 35 kilometara dugom putu između dva grada.

Prema zvaničnim podacima, između 40.000 i 60.000 migranata pokušalo je 30. i 31. jula da uđe u Seutu, a prema podacima humanitarnih organizacija, tom prilikom je poginula najmanje 141 osoba, preneo je Sputnjik.

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