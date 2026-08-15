SNAGE BEZBEDNOSTI INTERVENISALE: Sprečen novi pokušaj masovnog prelaska migranata iz Maroka u Seutu
MAROKANSKE snage bezbednosti sprečile su danas pokušaj više stotina migranata, uglavnom podsaharskih Afrikanaca, da ilegalno pređu granicu i uđu u španski grad, enklavu Seutu.
Zahvaljujući intervenciji marokanskih snaga bezbednosti, situacija je ostala mirna na španskoj granici između Seute i Maroka, koja je u stanju visoke pripravnosti sa jakim prisustvom snaga bezbednosti, prenose mediji.
Marokanski bezbednosni izvori su potvrdili da se incident dogodio u planinskom području izvan pograničnog grada Kastiljehosa, jugozapadno od Seute. Prema istim izvorima, pripadnici marokanskih snaga bezbednosti su rasterali migrante koji su se našli u tom području.
Kontrolni punktovi ostaju na mestu na glavnim pristupnim putevima ka Kastiljehosu, posebno onima koji dolaze iz Tetuana i Tangera.
Tokom ranog jutra, intenzivirani su napori nadzora u blizini granice sa Seutom, kako na kopnu tako i na moru, uz intervenciju glisera i dronova marokanske Kraljevske mornarice.
Sedamnaestogodišnja migrantkinja, jedna od retkih koje su uspele da stignu do grada, izjavila je da je u Kastiljehos stigla iz Tetuana tokom noći. Ona je potvrdila da je putovala autobusom koji je zaustavljan na tri kontrolna punkta na 35 kilometara dugom putu između dva grada.
Prema zvaničnim podacima, između 40.000 i 60.000 migranata pokušalo je 30. i 31. jula da uđe u Seutu, a prema podacima humanitarnih organizacija, tom prilikom je poginula najmanje 141 osoba, preneo je Sputnjik.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
POKUŠAO PARAGLAJDEROM DO SEUTE: Migrant pao u more i poginuo (VIDEO)
07. 08. 2026. u 21:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)