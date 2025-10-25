SREBRO U RUSIJI: Veliki uspeh za Poljoprivredni fakultet na Međunarodnom salonu pronalzaka i novih tehnologija

NA Međunarodnom salonu pronalazaka i novih tehnologija „Novo vreme“ održanom u Rusiji dr Monika Stojanova koja je doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osvojila je srebrnu medalju.

Foto: Z. Jovanović

U izuzetno jakoj konkurenciji 232 inovacije mladih istarživača iz različitih oblasti, proizvod koji je proistekao iz njene doktorske disertacije,pod nazivom „Bio-supe“, zauzeo je drugo mesto.

Ovo priznanje predstavlja značajan uspeh kako za dr Stojanovu, tako i za Poljoprivredni fakultet, potvrđujući visok nivo naučnoistraživačkog rada i inovativnosti istraživača.