STIPENDIJE KINE ZA POSTDIPLOMCE: Zajednički konkurs Vlade Kine i kancelarije Unesko u Beogradu
Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Nacionalnom komisijom za saradnju sa Uneskom u Beogradu, saopštilo je da su Vlada NR Kine i Unesko objavili konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2026/2027. godinu.
Kako se navodi, Vlada NR Kine i Unesko će zajednički sponzorisati određeni broj stipendija, koje su namenjene studentima i istraživačima koji žele da nastave postdiplomske studije (uključujući master i doktorske studije u trajanju od 2 do 5 godina) ili istraživanja u trajanju od godinu dana na univerzitetima u NR Kini.
Prijavljivanje se vrši onlajn, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu „Instrukcije za onlajn prijavljivanje“.
Nakon toga, svu dokumentaciju (uključujući i medicinski formular, sertifikat o znanju jezika i prijavni formular) poslati na imejl adresu jelena.pazun@prosveta.gov.rs do 20. januara 2026. godine.
Preporučujemo
JOŠ ČETIRI MEDALjE ZA SRBIJU: Uspeh mladih informatičara na masteru u Rumuniji
02. 12. 2025. u 11:46
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)