STIPENDIJE KINE ZA POSTDIPLOMCE: Zajednički konkurs Vlade Kine i kancelarije Unesko u Beogradu

Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Nacionalnom komisijom za saradnju sa Uneskom u Beogradu, saopštilo je da su Vlada NR Kine i Unesko objavili konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2026/2027. godinu.

Kako se navodi, Vlada NR Kine i Unesko će zajednički sponzorisati određeni broj stipendija, koje su namenjene studentima i istraživačima koji žele da nastave postdiplomske studije (uključujući master i doktorske studije u trajanju od 2 do 5 godina) ili istraživanja u trajanju od godinu dana na univerzitetima u NR Kini.

Prijavljivanje se vrši onlajn, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu „Instrukcije za onlajn prijavljivanje“.

Nakon toga, svu dokumentaciju (uključujući i medicinski formular, sertifikat o znanju jezika i prijavni formular) poslati na imejl adresu jelena.pazun@prosveta.gov.rs do 20. januara 2026. godine.