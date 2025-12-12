HUMANITARNI KVIZ: Studenti Biološkog fakulteta organizuju novogodišnje druženje

CENTAR za naučno-istraživački rad studenata i Savez studenata Biološkog fakulteta organizuje novogodišnji kviz u petak, 27. decembra, s početkom u 17 časova u Velikoj sali Instituta za zoologiju na Biološkom fakultetu.

Foto Tanjug

Studenti će imati priliku da testiraju svoje znanje i informisanost kroz širok spektar tema - od prirodnih i društvenih nauka, preko muzike i filma do opšte informisanosti.

Kotizacija po članu je donacija humanitarnoj fondaciji Budi human u iznosu od 200 dinara putem SMS poruke na broj 3030 osobi po želji kojoj je novac najpotrebniji. Ukoliko neko nema mogućnost slanja poruke, isti novčani iznos može donirati na licu mesta.