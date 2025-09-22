Kultura

MISTERIJA DIRIGENTSKE PALICE MOKRANJCA: Izrađena je u Nemačkoj 1903. godine, a ovo je priča o tome kako se sve desilo

Suzana Mihajlović Jovanović

22. 09. 2025. u 18:01

POSLE više od 120 godina dirigentska palica Stevana Mokranjca stigla u njegov rodni Negotin. Na izložbi "Mokranjcu na dar" Muzej Krajine izložio poklone koje je slavni kompozitor dobio za života.

МИСТЕРИЈА ДИРИГЕНТСКЕ ПАЛИЦЕ МОКРАЊЦА: Израђена је у Немачкој 1903. године, а ово је прича о томе како се све десило

Foto: S.M.Jovanović

Među brojnim poklonima koje je Stevan Stojanović Mokranjac dobijao tokom svog života, jedan predmet je ove godine izazvao posebnu pažnju publike - dirigentska palica izrađena u Nemačkoj oko 1903. godine, prvi put predstavljena javnosti u okviru izložbe „Mokranjcu na dar“ u Muzeju Krajine, na 59. „Mokranjčevim danima“.

Palica je izrađena od ebonizovanog drveta, dužine 36 centimetara, sa trupom blago konusnog oblika, glačane površine i srebrnim okvirima u središnjem delu i na krajevima. Ornamenti floralnog porekla, najverovatnije lovorovog lišća, u kombinaciji sa dekorativnim linijama, ukrašavaju vrh i dršku, završavajući se minijaturnom lirom. Centralni srebrni prsten nosi graviranu posvetu: „Za 50. godišnjicu Beogradskog pevačkog društva i u spomen na berlinsku pevačku turneju. Posvetio Zigfrid Karo 1853 – 1903“. Na njoj se jasno vide žig „srebro 800“ i oznake nemačke kontrole.

Mokranjčeva dirigentska palica u Negotin je stigla zahvaljujući njenoj vlasnici dr Gordani Popović, počasnoj građanki opštine Negotin, izaslaniku Austrije u Briselu, gde pri Evropskoj komisiji vodi značajne projekte, a koja ju je kupila na aukciji u Nemačkoj.

– Mislim da svako od nas, ako nosi ljubav iz sopstvene porodice i ako u sebi ima temelj poštovanja prema svom narodu i kulturi, širi tu ljubav i kroz očuvanje tradicije i umetnosti. Takva je Gordana Popović, koja je ovu palicu sačuvala i učinila dostupnom javnosti. Zato smo odlučili da izložbu oblikujemo kao priču ne samo o ovom dragocenom predmetu, već i o svim poklonima koje je Mokranjac dobijao tokom života – kaže Vesna Stanković, direktorka Muzeja Krajine.

Foto: S.M.Jovanović

Autori izložbe: Vesna Stanković, Sanja Radosavljević, Ivica Trajković

Izložba „Mokranjcu na dar“ Muzeja Krajine, koju autorski potpisuju Sanja Radosavljević, kustos pedagog, Ivica Trajković, dokumentarista savetnik i Vesna Stanković, direktorka Muzeja, otvara pogled na darivanje kao kulturnu i društvenu praksu, posmatranu kroz biografiju i delo Stevana Stojanovića Mokranjca, jednog od stubova srpske muzičke tradicije. Najveći deo izloženih eksponata pripada stalnoj postavci Mokranjčeve rodne kuće,

– Opredelili smo se za jedan intimniji segment njegovog života, za darove koje je primio. Svaki od njih ima svoju priču: ko ga je darovao, u kom trenutku je nastao, ali i kakve je odnose Mokranjac gradio sa svojim savremenicima. Oni čuvaju duh vremena i toplinu veza koje je negovao – istakla je Sanja Radosavljević, kustos pedagog.

U galeriji Mokranjčeve rodne kuće izložen je i stočić sa inkrustacijom od sedefa, dar sultana Abdul Hamida Drugog, koji je Mokranjcu uručen u Carigradu 1895. kada je premijerno izveo sa svojim horom sultanovu himnu “Hamidiju” u višeglasnoj horskoj obradi, pa na njegov zahtev i srpsku “Bože pravde” .

Foto: S.M.Jovanović

Stočić, dar sultana Abdul Hamida Drugog

Tu su i darovi koje je dobio 1909. povodom 25 godina njegovog umetničkog rada: Lira sa srebrnim žicama, trake sa uručenih venaca, vaza od majolike. Izložena je i Kula svetilja, izrađena u radionici češkog vajara i drvoresca Jaroslava Krejčika – svetionik sa 11 kamenih polja  na kojima su ispisani nazivi Mokračevih kompozicija, sa lanternom  na kojoj piše: Beogradsko pevačko društvo.

–U Muzeju smo svesni da kroz rad na Mokranjcu istovremeno čuvamo jedno veliko kulturno dobro i da gradimo kontinuitet u predstavljanju njegovog života i dela. Zato nam je bilo važno da ovom izložbom ukažemo na poklone kao trajno svedočanstvo o umetniku i njegovom vremenu – kaže  Ivica Trajković, dokumentarista savetnik Muzeja Krajine.

Foto: Фото: С.М.Јовановић

POGLEDAJ GALERIJU

Izložena je i ikona Svetog Nikole, rad Uroša Predića koju je slavni slikar 1898. poklonio svojoj sinovici Mariji Mici i njenom suprugu kao venčani dar, album sa čestitkama povodom venčanja, portreti Stevana i Mice, koje je Predić naslikao 1912.

-Kada danas gledamo ta svedočanstva, dirigentsku palicu, liru, kulu svetilju, ikonu Svetog Nikole i mnoge druge predmete, mi ne gledamo samo na uspomene jednog života. Mi otkrivamo kulturu darivanja kao čin poštovanja i načina čuvanja pamćenja. Jer kada određeni lični predmet vremenom postane muzejski artefakt, onda se intimna uspomena pretvara u trajno svedočanstvo jedne epohe – kaže Sanja Radosavljević.

Čuvar uspomene na Mokranjca

– Od 1964. godine, kada je rodna kuća Stevana Mokranjca otvorena za javnost, Muzej Krajine s ponosom i odgovornošću brine o ovom memorijalnom prostoru. Više od pola veka čuva i predstavlja uspomenu na Mokranjca, kroz njegovu kuću, kroz lične predmete, dokumenta, kroz izložbe i publikacije. Ovo nije samo muzej, to je živo mesto kulture, mesto na kome se generacije susreću sa jednim od najvećih umetnika srpske muzičke istorije - navodi Sanja Radosavljević, kustos pedagog Muzeja Krajine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EKSKLUZIVNO Den Braun za Novosti: Nauka nas približava duhovnosti
Kultura

0 0

EKSKLUZIVNO Den Braun za "Novosti": Nauka nas približava duhovnosti

U PRAGU, "gradu sa stotinu tornjeva", tamo gde voljenog junaka Roberta Lengdona zatičemo u prvom poglavlju novog romana "Tajna tajni", slavni pisac Den Braun započeo je prekjuče evropsku turneju i predstavio izdanje na češkom jeziku. U raskošnoj Kapeli ogledala, uz zvuke orgulja, opušten i duhovit, američki pisac je govorio o povratku među čitaoce posle pauze od osam godina, o tajni ljudske svesti koju je ovoga puta pokušao da otkrije. Među mnogobrojnim novinarima iz cele Evrope, spektakularnom predstavljanju su prisustvovale i "Večernje novosti", zahvaljujući pozivu Braunovog dugogodišnjeg srpskog izdavača Brankice Đukić, direktora "Solarisa", koji će knjigu kod nas objaviti u decembru.

22. 09. 2025. u 19:26

U KAMENU PREPOZNAO VEČNU SNAGU: Skup u zavičajnom muzeju u Danilovgradu posvećen poznatom crnogorskom vajaru Ratku Vulanoviću
Kultura

0 0

U KAMENU PREPOZNAO VEČNU SNAGU: Skup u zavičajnom muzeju u Danilovgradu posvećen poznatom crnogorskom vajaru Ratku Vulanoviću

NAJISTAKNUTIJEG crnogorskog vajara u drugoj polovini prošlog veka Ratka Vulanovića, prognanika sa nikšićke prašnjave džade i do smrti protivnika režima Mila Đukanovića, setili su se njegovi prijatelji, koji su se sabrali u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu i ukazali na njegovo bogato stvaralaštvo na kamenu i platnu. Ovaj vajar podjednako je pripadao srpskoj i crnogorskoj umetničkoj sceni, a svojim delima pomerao je granice uobičajenog stvaralačkog izraza.

22. 09. 2025. u 17:54V.K.

UMRO ENVER PETROVCI
Kultura

0 0

UMRO ENVER PETROVCI

GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 71. godini, objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Regionalnog pozorišta Novi Pazar.

22. 09. 2025. u 15:01

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!