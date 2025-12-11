TRIBINA „DNEVNIK O CRNJANSKOM“ U NOVOM SADU : Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“
U Kulturnom centru Vojvodine „Miloš Crnjanski“ u Novom Sadu ( Ulica Vojvode Putnika 2), u ponedeljak, 15. decembra u 15 časova, biće održana peta po redu ovogodišnja tribina iz ciklusa „Dnevnik o Crnjanskom“, na kojoj će učestvovati prof. dr Nataša Polovina sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i dr Nastasja Pisarev, urednica i moderatorka programa.
U fokusu razgovora će biti esej Miloša Crnjanskog „Sveti Sava“, recepcija i značaj Crnjanskog u kontekstu mediavistike.
Serija tribina „Dnevnik o Crnjanskom“ se studiozno bavi delom i životom velikana književnosti kroz predavanja i razgovore, a gosti su najbolji poznavaoci književnog stvaralaštva Crnjanskog, od profesora, teoretičara i kritičara, do pisaca-savremenika.
Moderator programa je dr Nastasja Pisarev a rukovodilac projekta dr Valentina Čizmar.
