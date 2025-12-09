GLUMAC DAO OBEĆANJE: Aleksandar Kojić dobio nagradu za monodramu Radoša Bajića (FOTO)
GLUMCU Aleksandru Kojiću uručena je nagrada „Čuvari kulturnog nasleđa“ kao posveta stvaraocima koji svojim radom oživljavaju duh predaka
Mladom Kojiću monodrama „Led“, koju je napisao Radoš Bajić, donela je veliki uspeh i sreću.
Kako kaže, ni u snu nije sanjao o ovome, ali mu je drago što se snovi, polako ali sigurno, ostvaruju
Veoma sam srećan i ponosan što sam dobio nagradu za „Čuvara kulturnog nasleđa“, priznanje koje mi posebno znači, jer dolazi kao potvrda svega što sam godinama skupljao u sebi i utisnuo u monodramu velikog Radoša Bajića „Led“, ali i zbog moje kulturne akcije „U pohod na sela“ – rekao je on za "Večernje novosti" i dodao:
- Zahvaljujući mojoj akciji i Milivoju, obišao sam Srbiju, ali i region i Evropu, noseći našu priču i našu dušu pred ljudima koji su se, zajedno sa mnom, smejali i plakali.
Aleksandar ističe da će istrajati u onome što radi.
U svakom selu, u svakoj sali, u svakom pogledu publike osećao sam zašto ovo radim – zbog ljudi, zbog tradicije, zbog umetnosti, zbog korena koji nas drže i podsećaju ko smo, kakvi smo i kakvi želimo da budemo. Ova nagrada je moj vetar u leđa. Sada nastavljam jače i odlučnije tamo gde sam stao, da obilazim naša sela i da ih čuvam – jer ona zaslužuju pažnju, ljubav i brigu svakoga od nas.
