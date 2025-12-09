Kultura

GLUMAC DAO OBEĆANJE: Aleksandar Kojić dobio nagradu za monodramu Radoša Bajića (FOTO)

Dušan Cakić

09. 12. 2025. u 22:10

GLUMCU Aleksandru Kojiću uručena je nagrada „Čuvari kulturnog nasleđa“ kao posveta stvaraocima koji svojim radom oživljavaju duh predaka

ГЛУМАЦ ДАО ОБЕЋАЊЕ: Александар Којић добио награду за монодраму Радоша Бајића (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Mladom Kojiću monodrama „Led“, koju je napisao Radoš Bajić, donela je veliki uspeh i sreću.

Foto: ATA Images

Kako kaže, ni u snu nije sanjao o ovome, ali mu je drago što se snovi, polako ali sigurno, ostvaruju

Veoma sam srećan i ponosan što sam dobio nagradu za „Čuvara kulturnog nasleđa“, priznanje koje mi posebno znači, jer dolazi kao potvrda svega što sam godinama skupljao u sebi i utisnuo u monodramu velikog Radoša Bajića „Led“, ali i zbog moje kulturne akcije „U pohod na sela“ – rekao je on za "Večernje novosti" i dodao:

- Zahvaljujući mojoj akciji i Milivoju, obišao sam Srbiju, ali i region i Evropu, noseći našu priču i našu dušu pred ljudima koji su se, zajedno sa mnom, smejali i plakali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @aleksandar___kojic

Aleksandar ističe da će istrajati u onome što radi.

U svakom selu, u svakoj sali, u svakom pogledu publike osećao sam zašto ovo radim – zbog ljudi, zbog tradicije, zbog umetnosti, zbog korena koji nas drže i podsećaju ko smo, kakvi smo i kakvi želimo da budemo. Ova nagrada je moj vetar u leđa. Sada nastavljam jače i odlučnije tamo gde sam stao, da obilazim naša sela i da ih čuvam – jer ona zaslužuju pažnju, ljubav i brigu svakoga od nas.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NATAŠA PAVLOVIĆ ZA TV NOVOSTI: Publika ceni iskrenost više od upeglane slike, a praktična žena nije savršena, samo je normalna (FOTO)
TV Novosti

0 2

NATAŠA PAVLOVIĆ ZA "TV NOVOSTI": Publika ceni iskrenost više od "upeglane" slike, a praktična žena nije savršena, samo je normalna (FOTO)

TELEVIZIJSKA voditeljka i autorka emisije „Praktična žena“ Nataša Pavlović, koju gledamo svakog radnog dana u 16 časova na TV Prva, više od decenije gradi prepoznatljiv televizijski svet u kojem kombinuje tradicionalne vrednosti, savremene izazove i svakodnevicu realne žene koja se ne stidi da pokaže da nije savršena.

05. 12. 2025. u 12:05

„NIT SE NASTAVLJA“: Dodeljene nagrade najboljim autorima na 11. žiriranoj izložbi „100 žena – 100 minijatura“
Kultura

0 1

„NIT SE NASTAVLJA“: Dodeljene nagrade najboljim autorima na 11. žiriranoj izložbi „100 žena – 100 minijatura“

SVEČANA dodela nagrada najboljim autorima ručnog rada u formatu minijature, održana je u Sava centru u okviru jedinstvene 11. žirirane izložbe minijatura „100 žena – 100 minijatura“, koja čuvarima tradicije, pre svega ženama iz lokalnih zanatskih udruženja, pruža priliku da se takmiče, afirmišu i dobiju priznanje javnosti za svoj autentičan rad.

03. 12. 2025. u 11:36

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti