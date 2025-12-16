Kultura

PROFESOR DR DRAGAN PAVLOVIĆ: Iglu za anesteziju zamenio olovkom

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

16. 12. 2025. u 14:40

UDRUŽENjE lekara - pisaca "Vidar" nedavno je imenovalo novog predsednika. Čast da obavlja tu funkciju pripala je Draganu Pavloviću, profesoru i anesteziologu u penziji, koji u šali kaže da je iglu za anesteziju zamenio olovkom.

FOTO: Privatna arhiva

Udruženja lekara - pisaca "Vidar" osnovano je septembra 2013. godine i skoro je proslavilo 12 godina postojanja. To je u svetu jedinstveno udruženje lekara - pisaca,  i  okuplja preko 50 medicinara koji su ljubitelji pisane reči u zemlji i inostranstvu. 

- Mi smo neprofitna, nepolitička organizacija i bavimo se izdavaštvom, nastupanjima na raznim književnim susretima i tribinama, posećujemo škole gde osim čitanja naše poezije se i družimo sa decom, odlazimo na gostovanja u gradove u unutrašnjosti, bavimo se humanitarnim aktivnostima, edukacijom i negovanjem srpskog jezika i ćirilice - rekao je za portal Novosti dr Pavlović.

-  Naši članovi su učesnici na mnogim kulturno-književnim susretima, dobitnici raznih priznanja i nagrada, promoteri lepe reči, humanosti i ljubavi prema drugim ljudima. Na taj način širimo empatiju, razumevanje, solidarnost i toleranciju u društvu. Ove godine smo imali i svoj prvi nastup na Sajmu knjiga u Beogradu. 

Svake godine Udruženje izdaje Zbornik pod nazivom "Vidarevi blagodari" gde članovi učestvuju sa svojim književnim prilozima. U pripremi je i prva antologija u kojoj će se sumirati njihova najbolja ostvarenja. U planu im je i poseta Zdravstvenim centrima u Srbiji, sa ciljem druženja sa kolegama, strukovnog približavanja sa razmenom iskustava i privlačenje zdravstvenih radnika Udruženju. 

Profesor Pavlović  poziva sve zainteresovane zdravstvene radnike širom Srbije i sveta da se pridruže "Vidaru" i na taj način omasove lekovite reči "Vidara".

