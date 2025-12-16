42. NUŠIĆEVI DANI U SMEDEREVU: Nušićeva nagrada za životno delo Tanji Bošković
Dobitnica Nušićeve nagrade za život delo glumcu-komičaru je dramska umetnica Tanja Bošković. Nagrada će joj biti dodeljena večeras, na završnoj večeri 42. Nušićevih dana u Smederevu.
Zatvaranje ovogodišnjih „Nušićevih dana” obeležiće dodela nagrada najboljima večeras od 20 časova na velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo. Biće uručena i najvažnija festivalska nagrada- Nušićeva nagrada za životno delo glumcu-komičaru, koja je ove godine pripala našoj glumici Tatjani Tanji Bošković.
Takođe, večeras će biti poznati i dobitnici nagrada „Milosav Buca Mirković” za najuspešnije glumačko ostvarenje, kao i Nušićeve nagrade za najbolju predstavu u celini po odluci žirija i po glasovima publike.
U okviru programa dodele nagrada pred publikom će se naći „Muzički triptih – filmska rapsodija”, u kome učestvuju Tanja Bošković, Rade Marjanović, Stevan Piale, Ksenija Repić, „The Belgrade Dixieland Orchestra” i maestro Dušan Sekulić sa bendom i horom.
