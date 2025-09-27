Zločin

U OVOJ KUĆI JE UNUK ZAKLAO BABU I DEDU: Prve fotografije sa mesta zločina - poznat motiv ubistva (FOTO)

POLICIJA u Jagodini intezivno radi na pronalasku Miše M. (39) zbog sumnje da je nožem zaklao dedu Momčila R. (79) i babu Živku R. (76), a potom njihovim automobilom pobegao.

Foto: Zorica Gligorijević

Podcetimo, muškarac (79) i žena (76), supružnicima iz Bogave kod Despotovca, ubijeni su jutros oko 4 sata. Kako "Novosti" nezvanično saznaju, prema nalazima sudskih veštaka, unuk je babu i dedu ubio oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Našli su ih ćerka i zet koji žive u susednom selu i odmah pozvali policiju koja još uvek radi uviđah.

Prema rečima mešana, ubistvo je počinio njihov unuk Miša M.(39) iz Duboke kod Jagodine, ali još uvek nema zvaničnih podataka, jer policija traga za njim. Sumnja se da je motiv neraščišćeni porodični problemi iz ranijeg perioda.

Pogledajte fotografije sa mesta zločina:

Foto: Фото: Зорица Глигоријевић

