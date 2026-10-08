Suđenja

OPTUŽNICA ZA PALJENJE LOKALA VUKA BAJRUŠEVIĆA: Tužilaštvo traži dve godine za osumnjičenog

Nataša Bijelić

08. 10. 2026. u 14:41

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PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv A. L. (20) zbog sumnje da je 3. decembra 2025. godine oko jedan sat iza ponoći, zapalio lokal u Cerskoj ulici na Vračaru, za koji je, tada objavljeno da je u vlasništvu Vuka Bajruševića.

ОПТУЖНИЦА ЗА ПАЉЕЊЕ ЛОКАЛА ВУКА БАЈРУШЕВИЋА: Тужилаштво тражи две године за осумњиченог

S. J. M.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, A. L. je sa maloletnim O. M. protiv koga je postupak razdvojen, došao do ugostitljskog objekta, razbio staklo i unutar lokala ubacio kanister u kome se nalazio motorni benzin koji su zapalila i time izazvali požar, usled čega je delimično izgoreo enterijer lokala.

Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je da nakon održanog glavnog pretresa, okrivljenog A. L. oglasi kriviim zbog izvršenja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i izrekne kaznu zavora u trajanju od dve godine i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 dinara.

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