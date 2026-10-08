OPTUŽNICA ZA PALJENJE LOKALA VUKA BAJRUŠEVIĆA: Tužilaštvo traži dve godine za osumnjičenog
PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv A. L. (20) zbog sumnje da je 3. decembra 2025. godine oko jedan sat iza ponoći, zapalio lokal u Cerskoj ulici na Vračaru, za koji je, tada objavljeno da je u vlasništvu Vuka Bajruševića.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, A. L. je sa maloletnim O. M. protiv koga je postupak razdvojen, došao do ugostitljskog objekta, razbio staklo i unutar lokala ubacio kanister u kome se nalazio motorni benzin koji su zapalila i time izazvali požar, usled čega je delimično izgoreo enterijer lokala.
Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je da nakon održanog glavnog pretresa, okrivljenog A. L. oglasi kriviim zbog izvršenja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i izrekne kaznu zavora u trajanju od dve godine i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 dinara.
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