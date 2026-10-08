"Odlaže se zbog nepredviđenih okolnosti": Organizatori BKFC se hitno oglasili

Iako je prvobitno spektakularni BKFC događaj bio najavljen za 17. oktobar, do njega neće doći.

FOTO: BNFC

Devet dana pred dolazak BKFC i Konora Megregora u Beograd organizatori su obavestili navijače da je događaj odložen zbog nepredviđenih okolnosti.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Obaveštavamo javnost i sve ljubitelje borilačkih sportova da se BKFC spektakl, prvobitno zakazan za 17. oktobar 2026. godine u Beogradskoj areni, odlaže usled nepredviđenih okolnosti.

Iako su pripreme za ovaj veliki međunarodni sportski događaj bile u toku, novonastale okolnosti dovele su do potrebe za promenom prvobitno planiranog termina održavanja.

Naglašavamo da događaj nije otkazan, već odložen, i da se aktivno radi na utvrđivanju novog datuma održavanja.

O novom terminu, kao i svim dodatnim informacijama, javnost će biti blagovremeno obaveštena putem zvaničnih kanala komunikacije.

Zahvaljujemo se svim fanovima, borcima, partnerima, sponzorima i saradnicima na poverenju, strpljenju i razumevanju.

Uvereni smo da ćemo uskoro biti u prilici da objavimo novi datum i zajedno sa publikom u Beogradu ispišemo novo poglavlje borilačkog sporta u regionu.

Vidimo se uskoro u Beogradskoj areni - poručili su organizatori događaja.