Svet

RUSI ČISTE DOBROPOLJE UZDUŽ I POPREKO: Ruska "ptica" jezdi nad gradom, Ukrajinci ne stižu ni da pobegnu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

08. 10. 2026. u 16:28

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RUSKE snage napredovale su u centralnom i severnom delu Dobropolja u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ЧИСТЕ ДОБРОПОЉЕ УЗДУЖ И ПОПРЕКО: Руска птица језди над градом, Украјинци не стижу ни да побегну

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Jedinice marinaca su tokom ofanzive, zauzele sportski kompleks, očistile stadion i preostali deo parkovske zone - navodi se u saopštenju.

Za 24 časa ruski vojnici oslobodili su 103 objekta i uništili više od 25 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, navedeno je u Ministarstvu. Ukupno su, u zoni odgovornosti grupacije „Centar“, ukrajinske snage izgubile do 535 pripadnika, četiri oklopna borbena vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje, dodalo je ministarstvo.

Dobropolje je snažno utvrđeno područje i važno transportno čvorište kroz koje prolazi jedan od glavnih pravaca snabdevanja ukrajinskih snaga iz pravca Dnjepropetrovske oblasti. Njegovo oslobađanje ubrzaće napredovanje ruskih snaga ka granicama DNR.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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