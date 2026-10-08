RUSI ČISTE DOBROPOLJE UZDUŽ I POPREKO: Ruska "ptica" jezdi nad gradom, Ukrajinci ne stižu ni da pobegnu
RUSKE snage napredovale su u centralnom i severnom delu Dobropolja u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Jedinice marinaca su tokom ofanzive, zauzele sportski kompleks, očistile stadion i preostali deo parkovske zone - navodi se u saopštenju.
Za 24 časa ruski vojnici oslobodili su 103 objekta i uništili više od 25 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, navedeno je u Ministarstvu. Ukupno su, u zoni odgovornosti grupacije „Centar“, ukrajinske snage izgubile do 535 pripadnika, četiri oklopna borbena vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje, dodalo je ministarstvo.
Dobropolje je snažno utvrđeno područje i važno transportno čvorište kroz koje prolazi jedan od glavnih pravaca snabdevanja ukrajinskih snaga iz pravca Dnjepropetrovske oblasti. Njegovo oslobađanje ubrzaće napredovanje ruskih snaga ka granicama DNR.
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