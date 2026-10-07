POGINUO MUŠKARAC: Teška nesreća u Bulevaru kralja Aleksandra

MUŠKARAC star 60 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Beogradu, saopšteno je iz Hitne pomoći.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Udes se dogodio u 22.04 časa u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 195, rečeno je Tanjugu u toj službi.

Tokom noći su se dogodila još dva udesa, u kojima su dve osobe lakše povređene.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 126 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici.

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