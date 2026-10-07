ZORAN MARJANOVIĆ ZBOG POVREDA NAKON PREBIJANJA NIJE DOŠAO U SUD: Pretres odložen za decembar

SUĐENjE Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu za početak decembra, jer se on nije pojavio zbog povreda, koje je zadobio kada je prebijen u petak uveče.

Foto: Antonio Ahel/ATA images, TV Pink printskrin

Njegov branilac Nikola Dumnić kazao je sudskom veću da Marjanović ima opravdani medicinski razlog, zbog kojeg nije došao.

On je inače ozbiljno pretučen u jednom stanu na Karaburmi. Na slici iz Urgentnog centra, koju je sam slikao posle pregleda vidi se da mu je zavojem umotana glava i da ima ogroman, plavi otok iznad desnog oka. On se, kako navode ljudi bliski njemu, oseća loše i fizički i psihički i zbog toga nije u stanju da sedi u sudnici.

U javnosti se navode dve verzije Marjanovićevog prebijanja. Prema jednoj namamljen je u stan, gde mu je poznanik tražio da prizna da je ubio ženu i da mu da novac od prodaje porodične kuće u Borči u kojoj su Marjanovići živeli do pre nekoliko godina.

Prema drugoj verziji Marjanović je u taj stan došao na žurku na kojoj je bila njegova devojka, koja je u jednom momentu izašla sa nekim momkom napolje da kupe nošto na trafici. Kako se nisu brzo vratili to je uznemirilo Marjanovića, pa kada su došli u stan počela je svađa, pa ga je taj momak pretukao.

Sam Marjanović oglasio se na društvenim mrežama, naveo da se oporavlja od teških povreda i da se nada da neće imati posledice. Kazao je da napadač na njega nije spominjao nikakav novac, niti slučaj ubijene supruge, već da u tom trenutku nije imao kontrolu nad sobom i svojim postupcima, te da je napad lične prirode. Naveo je da ne zna ko je ta osoba, da mu nije ni prijatelj, ni poznanik.

Inače, Marjanović od početka postupka negira krivicu za ubistvo svoje žene na nasipu u Borči dok je džogirala i tvrdi da mu je ćerka koja je bila tada sve vreme sa njim najbolji svedok. Ovo mu je inače, ponovljeno suđenje, posle prvog postupka je osuđen na 40 godina zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo tu presudu.