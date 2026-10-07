ZASTRAŠUJUĆI LANAC SMRTI: Nakon što su pronašli kosti nestale Marije, porodica saznala i OVO

I DALjE se čekaju nalazi koji bi trebalo da utvrde tačan uzrok smrti Marije Kepić (29) iz Aranđelovca.

Foto: Printskrin Facebook

Marija je nestala u oktobru 2020. godine, a njene kosti pronađene su tek šest godina kasnije, na nepristupačnom terenu kod pećine Risovača.

Prema saznanjima, više ljudi je znalo da je Marija mrtva, a svaki od njih je strašnu istinu saznao neposredno pred smrt osobe koja mu je prethodno poverila tajnu.

Prvi u lancu bio je Marijin tadašnji partner iz Aranđelovca, koji je nakon njene smrti u stanu odneo telo nedaleko od pećine Risovača i umotao ga u ćebe.

On je godinama ćutao ali je zid ćutanja prekinut kada se suočio sa sopstvenim krajem.

Kako se saznaje, momak je pre smrti ispričao prijatelju da je Marija umrla u stanu i da je od straha odneo i ostavio telo u šumi.

Foto: Printskrin Facebook

Nakon što je prvi mladić preminuo, njegov prijatelj je postao jedini čuvar ove mračne tajne.

Međutim, istorija se ponovila i taj prijatelj je pred svoju smrt odlučio da se ispovedi, pa je sve ispričao trećoj osobi o nestaloj Mariji.

Treća osoba u ovom lancu, takođe pred svoju smrt, odlučila je da konačno prekine višegodišnju agoniju Marijine porodice.

Navodi se da je ta osoba pred svoju smrt napisala anonimno pismo rodbini preminule devojke i otkrila tačnu lokaciju gde se nalaze kosti.

U maju ove godine, na osnovu smernica iz pisma, policija je pronašla kosti umotane u ćebe na nepristupačnom terenu kod pećine Risovača.

Ipak, slučaj i dalje nije u potpunosti zatvoren, policija i dalje radi na tome da pronađe osobu kojoj je autor anonimnog pisma ispričao šta zna pre nego što je preminuo.

(Blic)