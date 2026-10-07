PRETUKAO ČOVEKA I OPLJAČKAO GA: Treće OJT traži pritvor za napadača iz Zemuna

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju R.B.(32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206. Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 3.oktobra u Zemunu jer je upotrebom sile oduzeo tuđe pokretne stvar u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist - kažu iz tužilaštva. - To je uradio na taj način što je V.A. pokušao da uvuče u dvorište kuće, pa kako oštećeni nije želeo da uđe, iz ruke mu istrgao mobilni telefon. Kad je oštećeni krenuo da beži, R.B. ga je sustigao, uhvatio sa leđa i oborio na zemlju, počeo da ga steže rukama za vrat, podigao i počeo da ga vuče u pravcu kuće. Oštećeni je uspeo da raskopča kaput, oslobodi se i počne da beži, nakon čega je osumnjičeni uzeo kaput oštećenog, ranac i torbu koji su ostali na licu mesta i odneo sa sobom, pri čemu se u rancu i kaputu nalazio novac.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom R.B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206. Krivičnog zakonika, nakon čega je isti saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu: - Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je osnovnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora.