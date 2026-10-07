PRETUKAO ČOVEKA I OPLJAČKAO GA: Treće OJT traži pritvor za napadača iz Zemuna
PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju R.B.(32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206. Krivičnog zakonika.
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