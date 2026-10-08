BRNABIĆ ISPRED NARODNE SKUPŠTINE: CRTA bez zadrške podržava "Studentsku listu" (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se javnosti ispred Narodne skupštine.

Foto: Printscreen

- Dakle ja ću vam pokazati samo neke stvari koje je CRTA radila od početka pokušaja ove obojene revolucije, neka građani sami prosude jesu li oni nepristrasni.

- CRTA je odbila poziv RTS-a da učestvuje u debati sa predstavnicima Aleksandrom Vučićem, prvim na listi i nosiocem naše liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prvim na "Studentskoj listi" Ilijom Srdanovićem. Ja sam mislila da je to, ako mene pitate, jako dobar način da oni konačno pred čitavom Srbijom kažu šta je to što nije dobro u izbornoj kampanji i pitaju onoga koga svaki dan optužuju da je nedemokrata, tiranin, diktator, da je najgori, da je kriv zbog nepostojanja dobrih uslova, a to je Aleksandar Vučić. CRTA je rekla da su oni posmatrač a ne učesnik u izbornoj trci.

Foto: Printscreen

- Već od januara 2025, CRTA jasno, otvoreno i bez ijedne zadrške i sakrivanja kreće da objavljuje apsolutnu podršku protestima i ono što je na kraju postalo politička grupacija nazvana ironično možda cinično "Studentska lista", lista bez studenata koju nisu pravili studenti a koja je prema analizu RIK-a najstarija lista na ovim izborima.

- Dakle, evo vam 16. januar 2025. CRTA objavljuje poziv za okupljanje na Slaviji odakle se kreće do Vrhovnog javnog tužilaštva, što je nezakonito kao pritisak na tužilaštvo koje mora da bude nezavisno i sudstvo koje mora da bude samostalno. Izvolite njihovu objavu. CRTA poziva na okupljanje na Slaviji. DAkle objava od 16. januara.

- Sutradan već CRTA nastavlja sa sličnim objavama. Ovo je 17. januar 2025."Tišina koja odjekuje, ne daj na studente". Da li je ovo nepristrasna i objektivna organizacija, i da li kao takvi mogu da kažu sa punim kredibilitetom i integritetom mogu da učestvuju kao posmatrači na izborima. Da ili ne? Ili su biće ipak politički akter koji aktivno učestvuje na izborima i ima jasno definisanu ulogu.

- Prvog februara 2025. ta da kažemo objektivna nepristrasna nevladina organizacija koja bi trebalo da nas ubedi da učestvuju kao nepristrasni posmatrači na izborima i daju svoj sud o izbornim uslovima. Takva organizacija poziva 1.2. na blokadu mostova u Novom Sadu. Dakle, ne ukazuju oni da je u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije, da ako nešto želite da blokirate, morate to da registrujete, prijavite što bi bilo u skladu sa mandatom boraca za vladavinu prava i demokratiju. Ne, oni promovišu nelegalne i neregistrovane skupove kakvi ne bi bili dozovljeni u EU i ni u jednoj zemlji odakle oni dobijaju finansije. Dakle, pozivaju na blokadu mostova u Novom Sadu i pozivaju na blokadu kod Pravnog fakulteta u Beogradu, potpuno nelegalnu blokadu. Ukoliko bi bili nepristrasni borci za vladavinu prava, ono što bi morali da urade je da kažu "Ovo je nelegalan skup, ovo nije vladavina prava, moraate da registrujete skup", ne. Oni promovišu nasilje i teror nad svim građanima Srbije koji se ne slažu sa ovom politikom. I sprečavanje slobodnog kretanja, života građana Srbije u korist najveće prevare u istoriji Srbije koja se naziva "studentski pokret".

- Onda, 17. marta nakon skupa na Slaviji, CRTA koja je tobože ekspert za izborne uslove, odjednom postaje ekspert i za zvučno oružje. Odakle i kako niko ne zna. Važan je narativ i da je protiv vlasti. Umešali su se i u lažnu aferu "Zvučni top" i to najgluplje od svih onih koji su se umešali u aferu. CRTA kaže da je to bio Vorteks, Vorteks koji bi verovatno razduvao i razvalio svakog ko je učestvovao sve zajedno sa zastavama,drvećem i cvećem, svemu što bi se tom Vorteksu našlo na putu. ništa im nije smetalo da kažu da kažu da je to bio nevidljivi Vorteks.

- Jula 2026 godine već spremni za izbornu kampanju, objavljuju lažno istraživanje. Videćemo kada se izbori završe koliko su bili u pravu. Mora da su bili u pravu, oni dobijaju zaista neverovatne sume novca od svojih stranih finansijera, ne bi valjda objavljivali istraživanja u kojima bi mnogo grešili gde je "Studentska lista" aspsolutni favorit sa 45% a SNS kaska za njima sa nekih 36%. Naravno to lažno istraživanje je objavljeno kako bi se forsirao narativ da studenti svakako pobeđuju. Da ne postoji nikakva šansa da bi se direktno postavili na stranu oni koji žele da pobede, u čiju korist rade.

- Na ovo lažno istraživanje su reagovale i stranke bivše opozicije koje su rekle, ne Aleksandar Vučić i SNS, rekli su da je CRTA sve isto radila i u prethodnim ciklusima gde je objavljivala lažna istraživanja kako bi pružila podršku određenom političkom akteru i da će ih nakon izbora tužiti za obmanjivanje javnosti. Ponavljam, nije rekao Aleksandar Vučić i SNS, već neke druge opozicione stranke.

- 30. avgusta 2026 CRTA direktno učestvuje na studentskom protestu, tj alternativi, levoj ruci studentskog protesta. Imate blokadere koji su desna ruka, i zborove koji su leva ruka. Imate Rašu Nedeljkova koji učestvuje u Pirotu na tribini. Vidite koliko su nepristrasni, koliko su objektivni kad sede ispod banera "Studenti pobeđuju". Ništa im ne smeta, to im je sasvim u redu.

- Čula sam, poštovana Branka, da ste ih pitali danas oko toga i da su izjasnili da su oni u stvari učestvovali i sa mnogim političkim akterima. Netačno, učestvovali su samo sa "Studentskom listom". Oni su tamo pokušavali da prenesu informaciju o izbornim uslovima, pravilima i tako dalje. I to je zaista neverovatna obmana. Eklatantna laž. Oni su tamo izjavili, Raša Nedeljkov, zamislite koliko je to nepristrasno, da kada su objavili da je lista SNS-a pobedila na lokalnim izborima u Kosjeriću, oni su komentarisali na sledeći način: "Verujte, te vesti nisu prijale ni mnogima od nas koji smo svesni ko je protivnik demokratije u našem društvu". STvarno? Toliko ste objektivni? Toliko ste nepristrasni da to što je jedna lista, jedan politički akter, a vi biste trebali da budete nezavisni, te vesti ni vama nisu prijale? Zanimljivo. Takođe citiram tada Nedeljkova: "Kada se pojavi alternativa, kada se pojavi snaga, kada sepojavi organizovana nasmejena lica koja čestito i pošteno brane integritet izbornog procesa, tada druga strana nema odgovr. Tada odgovor nude kroz neku pesnicu, a to može da bude samo kratkog daha". To su oni objektivni koji u jednom političkom akteru vide organizovana nasmejana lica, čestita, a mi smo "nasilnici" sa druge strane.

- Poslednje i što je dodatna tačka na ovu diskusiju. CRTA je krenula u tzv. GOTV kampanju. Dakle, "go out to vote", to jest izađite da glasate. Postoje dve vrste takve kampanje. Jedna je stranačka, pristrasna, koju sprovode političke partije ili kandidati i oni pozivaju svoje ljude da glasaju. Svoje glasače da izađu na birališta taj dan, a jedna je građanska, neutralna i nepristrasna. Takve u principu sprovode organizacije civilnog društva i nevladine organizacije kako bi podigli opštu izlaznost na izborima. Koju od te dve sprovodi CRTA? Onu prvu. Političku, stranačku kampanju. Oni koriste isključivo samo ljude koji su javno podržali studentsku listu kao što je Aleksej Bjelogrlić, kao što je Kesić ili neko treći, peti, ima ih prilično od tih javnih ličnosti. Dakle, uglavnom iz glumačkog sveta, i samo oni učestvuju u CRTINOJ kampanji. Što znači da CRTA sprovodi kampanju da izađu svi oni koji glasaju za "Studentsku listu". To je apsolutno stranačka i pristrasna kampanja.

- Ovde je Aleksej Bjelogrlić koji učestvuje u CRTINOJ kampanji. Od vrata do vrata u Loznici u akciji "Student u svakom selu". Eto, toliko o tome koliko su oni nepristrasni i objektivni.

- Neverovatno je takođe da je jedan od pravnih eksperata CRTE David Krstić zamenik člana RIK-a imenovan od strane "Studentske liste". Ovo je dokument koji potvrđuje da je on zamenik člana RIK-a. Sada, zamislite igrom slučaja, neverovatnih okolnosti, David Krstić je pravni ekspert CRTE. A ta CRTA će u stvari nama da procenjuje kakvi su izborni uslovi, ko je u prednosti,a ko nije. A drugi pravni ekspert crte, Vladimir Topanjac, je kao što svi znate bio taj koji je obučavao pristalice "Studentske liste" kako da napadnu pripadnike MUP-a i policije, i ukoliko već moraju da ih napadaju fizički, možete da zamislite kako bi to lepo prošlo u zemljama kao što su V. Britanija, Nemačka, Francuska, Norveška ili druge koje finansiraju CRTU. Kako bi bilo da obučavate kako da se napadaju pripadnici policije: "Ako već morate da ih napadate, stavite kapuljače da vas ne prepoznaju i da ne mogu da vas privedu i da odgovarate u skladu sa zakonom". Eto, to je nevladina organizacija koja valjda promoviše vladavinu prava i demokratiju i koja će nama pričati, svim građanima Republike SRbije, da li postoji dobri ili ne izborni uslovi.

- Daću vam samo tri primera na šta CRTA nikad nije reagovala. Nisu reagovali ni na jedan jedini akt nasilja ukoliko je to nasilje bilo protiv bilo koga ko je na listi "Ujedinjena Srbija" ili pristalica te liste. Naš aktivista ili simpatizer. Čak i kada je u Novom Sadu jedna žena udarena pesnicom u glavu od strane jednog muškarca, CRTa se nije oglasila. Čak i kada su naši aktivisti u Kuli napadnuti sekirom. CRTA se nije oglasila. Onda nisu reagovali nijednom kao i danas, na 24-časovnu kampanju televizija kao što su N1 i NOVA S. 24-časnovu predizvornu kampanju. Ne postoji nijedan drugi program osim predizborne kampanje.Ništa od toga nije obeleženo kao predizborna kampanja. Ni do danas, ni REM ni dan danas nije odreagovao. Ni o pisanju pojedinih medija kao što je Radar, čija je čitava uređivačka politika protiv Aleksandra Vučića, dehumanizacija Aleksandra Vučića i podrška "Studentskoj listi" kao političkom akteru. Nisu reagovali nijednom na spotove koje je producirao i objavljivao Fakultet dramskih umetnosti kao državni fakultet, što je protiv Ustava Republike Srbije i velike većine zakona Republike Srbije uključujući Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o sprečavanju korupcije. nisu se oglasili. Ti video spotovi su brendirani logom državnog FDU, što je i zloubotreba javnih resursa. CRTA se nikad nije oglasila po tom pitanju.

- Da zaključim, CRTA je ono što se podrazumeva kao kampanja trećih lica. Dakle to su ljudi koji ne učestvuju direktno u izborima, ali iz pozadine lobiraju i promovišu jednu političku listu koja učestvuje na izborima. Ovo bi morala da istraži Agencija za sprečavanje korupcije, zato što je uvek pitanje šta radi CRTA, kao što je GOTV, ne ulazi u finansijski balans, koji će "Studentska lista" kao i svi ostali morati da prijavi Agenciji, ali CRTA mora to da prijavi. Oni na to troše veliku količinu novca i ogromne resurse. O tome mora da se izveštava i takođe treba objasniti poreklo novca. Zato što je suprotno zakonima, vladavini prava i Ustavom Srbije, ali i demokratskim principima da se stranim novcem plaća politička aktivnost u jednoj zemlji, a u ovom slučaju Republika Srbija. Da se stranim novcem poziva i lobira, direktno utičući na izborni rezultat. Lobira za jednu političku stranku koja učestvuje na izborima što znači na kraju krajeva da Agencija za sprečavanje korupcije mora da reaguje i da traži od CRTE izveštaje o svemu ovome. Mi ćemo nastaviti da pričamo o tome, ali i kao lista koja je predala SNS, mi ćemo o svemu ovome izvestiti sa svim dokazima nadležne organe i prijaviti ovakvu praksu. To je nešto što je u skladu sa zakonom, a CRTA očigledno misli da je iznad zakona i Ustava Srbije. Oni to moraju da prijave.

- Pozivam građane Srbije da nakon svega ovoga sami kažu da li je CRTA ta pristrasna nevladina organizacija ili je nepristrasna. Da li imaju integritet ili podržavaju samo jednu izbornu listu? Ne samo tokom izborne kampanje, već uvodom u čitavu izbornu kampanju. Čijim novcem se to plaća? Kako se finansira? Da li to znači da je to brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije od strane određenih stranih faktora?