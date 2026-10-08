ŠTA URADITI SA UŠTEĐEVINOM OD 10.000 EVRA: Provereni načini da novac radi za vas

NAJVEĆA greška koju možete napraviti sa 10.000 evra jeste da ih ostavite da stoje u gotovini ili na klasičnom štednom računu sa nultom kamatom.

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Iako vam se čini da je vaš novac na sigurnom, on zapravo svakodnevno gubi vrednost zbog nevidljivog neprijatelja, inflacije. Ako novac samo "leži" pod slamaricom, njegova realna kupovna moć se iz godine u godinu drastično smanjuje.

Kako inflacija utiče na vaš novac iz godine u godinu

Kada novac stoji u mestu, inflacija smanjuje količinu robe i usluga koju za taj novac možete da kupite, a brojčanik će i dalje pokazivati istih 10.000 evra. Umesto da dozvolite da novac gubi vrednost, bolja opcija može biti rasporediti ga u investicije koje mogu doneti prinos veći od stope inflacije.

Oročena štednja u bankama ili investicioni fondovi

Ovo je najsigurnija opcija za one koji ne žele nikakav rizik. Banke danas nude fiksne kamatne stope na štednju u evrima koje delimično ublažavaju udar inflacije. Ipak, prinosi su uglavnom niski i jedva pokrivaju gubitak vrednosti, ali su i dalje bolji izbor od držanja novca kod kuće.

Ukoliko ste spremni da novac investirate na duži rok, investicioni fondovi donose prosečan godišnji prinos, što je svakako bolja opcija od čuvanja novca kod kuće.

Učešće za manju nekretninu ili garažu

U zavisnosti od tržišta, 10.000 evra može poslužiti kao odlično učešće za stambeni kredit ili za kupovinu garažnog mesta koje ćete iznajmljivati.

Nekretnine i zemljište istorijski zadržavaju vrednost i prate inflaciju, dok vam kirija donosi direktan mesečni pasivni prihod.

Ulaganje u sopstveni biznis ili edukaciju

Najbolji povraćaj investicije često dolazi od ulaganja u sopstvene veštine, dokvalifikaciju ili pokretanje mikro-biznisa koji ima potencijal da generiše stabilan profit. 10.000 evra je sasvim solidan početni kapital za digitalne biznese, zanatske usluge ili nabavku profesionalne opreme.

(Kamatica)