OD BLOKA 1 DO KROVA EVROPE: Marko Pavlovski vraća fudbalu ono što mu je dao

Bio je kapiten generacije koja je Srbiju 2013. odvela na krov Evrope, igrao širom kontinenta i prošao put od terena u novobeogradskom Bloku 1 do velikih evropskih klubova.

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Posle 13 godina u inostranstvu, kao patriota vratio se u Srbiju, u kojoj su, zahvaljujući državnim ulaganjima u fudbalsku infrastrukturu tokom više od jedne decenije, uslovi za rad sa mladim talentima danas na nivou razvijenih evropskih zemalja. Sada želi da novim generacijama otvori vrata koja su nekada bila otvorena njemu.

Fudbal je u život Marka Pavlovskog ušao mnogo pre velikih stadiona, reprezentativnog dresa i evropskog trofeja. Imao je šest godina kada je sa ocem i bratom počeo da igra na terenima u Bloku 1 na Novom Beogradu. Zato, kada danas govori o sportu, prva reč nije pobeda, niti talenat, već porodica. „Sve kreće od porodice i ljubavi prema sportu. To je ključ. Kada imate nekoga ko je uz vas i kada je dobro i kada nije, onda je samo nebo granica“, kaže Pavlovski.

Sa osam godina počeo je da igra organizovani fudbal, a već sa 11 prešao je u Radnički Novi Beograd. Dve godine kasnije primetio ga je OFK Beograd, klub u kom je prošao omladinsku školu, stigao do prvog tima i kapitenske trake. Kapiten je bio i u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije, a vrhunac je stigao 2013. godine u Litvaniji, kada je kao kapiten generacije „orlića“ podigao pehar namenjen prvaku Evrope do 19 godina – prvi takav trofej u istoriji samostalne Srbije.

Foto: Novosti

Put do evropskog trona, međutim, nije bio pravolinijski. Dve godine ranije spremao se sa reprezentacijom za Evropsko prvenstvo igrača do 17 godina koje se održavalo upravo u Srbiji. Bio je kapiten, prošao kompletne pripreme, a onda, samo nekoliko dana pred početak prvenstva, saznao da nije među 18 igrača na konačnom spisku.

„Ostao sam sa ekipom, bio uz svoje drugare i bodrio ih sa tribina. Kada sam se vratio kući, rekao sam: ‘Ja više ne igram fudbal’.“ Tada je, kaže, dobio možda najvažniju lekciju svoje karijere. Porodica ga nije terala da nastavi, niti je bilo pritiska zbog propuštene prilike.

„Rekli su mi samo da je najvažnije da radim ono što volim, da budem ispunjen i srećan i da će sve ostalo doći, šta god da odlučim. Nije mi dugo trebalo. Ljubav prema fudbalu bila je jača.“ Samo dve godine kasnije upravo je on kao kapiten poveo Srbiju do evropskog trona.

Foto: Novosti

Karijera ga je potom vodila širom Evrope. Igrao je u Portugalu, Belgiji, Belorusiji, Litvaniji i Crnoj Gori, noseći, između ostalog, dresove Porta, Dinama iz Minska, Suduve i Budućnosti. Paralelno sa fudbalom nije zapostavio obrazovanje. Završio je Sportsku gimnaziju, a potom se usmerio ka menadžmentu u sportu, želeći da iskustvo stečeno na terenu i znanje koje danas stiče iskoristi pre svega kako bi bio podrška i uzor novim generacijama. Njegov cilj, kaže, nije funkcija niti titula, već da svojim primerom pokaže deci da veliki fudbalski snovi mogu da počnu i na malom terenu između zgrada.

„Voleo bih da što više mališana vratimo na teren, da zavole fudbal, igru i sport, i da znaju da je moguće krenuti sa terena poput onog u Bloku 1 i jednog dana leteti na krilima svojih snova“, kaže Pavlovski.

Posle 13 godina provedenih u inostranstvu, Pavlovski se vratio u Srbiju. Kaže da je odluka bila i porodična i patriotska, ali i profesionalna, jer danas u svojoj zemlji vidi mogućnosti za rad sa mladima koje su nekada postojale samo u razvijenim evropskim fudbalskim sredinama. Posebno ističe da su ulaganja države u fudbalsku infrastrukturu tokom više od jedne decenije iz korena promenila uslove za razvoj mladih talenata, koji su danas neuporedivo bolji nego u vreme kada je on počinjao.

Foto: Novosti

„To je nebo i zemlja u odnosu na vreme kada sam ja počinjao. Danas deca u Srbiji imaju uslove za trening i razvoj kakve možete da vidite u bilo kojoj evropskoj zemlji. Svaka čast državi i njenim institucijama koje su prepoznale koliko je važno ulagati u sport i obezbedile preduslove za stvaranje novih fudbalskih zvezda“, ističe Pavlovski.

Upravo zato, povratak u Srbiju za njega nije značio samo povratak porodici i prijateljima, već i priliku da nešto od onoga što je naučio igrajući širom Evrope vrati srpskom fudbalu. Odgovor je ponovo pronašao tamo gde je sve počelo, na terenu svog detinjstva, u Bloku 1. Ovog leta pokrenuo je besplatni kamp „Marko Pavlovski – Blok 1 to Europe“, sa idejom da neka nova deca svoj fudbalski put započnu na istim terenima na kojima ga je nekada započeo i on. Od bloka do Evrope, samo što Pavlovski ovoga puta nije dečak koji sanja taj put, već čovek koji želi da pomogne drugima da ga pronađu.

Uključen je i u procese i projekte bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije, sa fokusom na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih. Posebno ga raduje UEFA program „Disney Playmakers“, namenjen devojčicama koje kroz igru i poznate Diznijeve junake prave prve fudbalske korake. Za njega ta priča ima i ličnu dimenziju, jer njegova sedmogodišnja ćerka obožava fudbal. „Fudbal nije samo za dečake. Važno je da i devojčice dobiju prostor da se zaljube u igru“, kaže Pavlovski.

Njegovo ime prethodno se našlo i u medijskim tekstovima zbog objave na društvenim mrežama posvećene žrtvama tragedije u Novom Sadu. Pavlovski kaže da je poruka bila izraz saosećanja sa žrtvama i njihovim porodicama i da ne želi da se ona tumači kao njegovo političko svrstavanje. „Nikada nisam bio politički opredeljen. Politiku ne poznajem i njome se ne bavim. Moje ime je čitav život bilo vezano za fudbal, porodicu i sport i želim da tako ostane“, rekao je Pavlovski.

Danas, dodaje, želi da se bavi pitanjima koja smatra važnim za budućnost, i to kako napraviti bolje uslove za decu, sačuvati talenat i stvoriti generacije koje će ponovo moći da naprave velike evropske i svetske rezultate.

Upravo zato sa velikim entuzijazmom govori i o novom projektu Arenice. U emisiji posvećenoj najmlađim fudbalerima u centru pažnje neće biti samo rezultat, već ono zbog čega se fudbal na početku i zavoli – igra, smeh, druženje, izazovi i sportski duh.

Školice fudbala i mališani dobiće svoj medijski prostor, a Pavlovski priliku da iskustvo iz profesionalnog fudbala prenese generacijama koje tek obuvaju prve kopačke.

Nekada je sa terena u Bloku 1 krenuo prema Evropi. Danas se vratio na početak da bi nekom novom klincu pokazao da isti put i dalje postoji.