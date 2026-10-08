Politika

BLOKADERSKOJ MORBIDNOSTI NEMA KRAJA: Profesorka sa Studentske liste bi da oduzme pravo glasa penzionerima i invalidima (VIDEO)

24 Седам

08. 10. 2026. u 15:06

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PROFESORKA Sanja Belić, kandidatkinja na 74. mestu na Studentske liste, zaprepastila je srpsku javnosti stavom kojim direktno udara na najranjivije kategorije društva!

БЛОКАДЕРСКОЈ МОРБИДНОСТИ НЕМА КРАЈА: Професорка са Студентске листе би да одузме право гласа пензионерима и инвалидима (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ona je rekla da se zalaže za to da se zabrani glasanje penzionerima i osobama sa invaliditetom.

- Postoje neki minimumi koje moramo da uradimo. Ja želim da mi iščistimo birački spisak i želim da u Srbiji glasaju zaista živi ljudi, radno sposobni ljudi - izjavila je Belićeva koja bi bez trunke saosećanja potpuno izopštila ljude koje nisu sposobni za rad, kao da njihov glas i njihovo dostojanstvo u ovoj zemlji više uopšte nisu važni.

Ovakav stav profesorke otvoreno promoviše diskriminaciju najstarijih sugrađana i osoba sa invaliditetom, svodeći osnovno građansko i Ustavom zagarantovano pravo glasa samo na radno sposobno stanovništvo!

 
 

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