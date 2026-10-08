Problem za Inter: Važan fudbaler van terena zbog povrede
Problem za Inter.
Fudbaler Intera Kurtis Džons zadobio je povredu aduktora desne butine, saopštio je danas italijanski klub.
Kako je naveo klub iz Milana, Džonsovo stanje biće ponovo procenjeno tokom narednih dana.
Italijanski mediji prenose da engleskog fudbalera očekuje pauza od oko tri nedelje.
Džons je ovog leta iz Liverpula prešao u Inter i odigrao je pet utakmica u svim takmičenjima.
Inter se nalazi na drugom mestu na tabeli Serije A sa 13 bodova, a u subotu će dočekati Parmu u šestom kolu.
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