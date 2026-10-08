Politika

VUČIĆ POSTAVIO SEBI 3 ZADATKA KOJA ĆE ISPUNITI: Briga o ljudima, zdravstvo, vodosnabdevanje (VIDEO)

24седам

08. 10. 2026. u 15:03

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je novi video u kojem poručuje da je sebi postavio tri važna zadatka koja će ispuniti ako na izborima dobije poverenje građana.

ВУЧИЋ ПОСТАВИО СЕБИ 3 ЗАДАТКА КОЈА ЋЕ ИСПУНИТИ: Брига о људима, здравство, водоснабдевање (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Pod 1: Potpuna posvećenost ljudima, briga o vama, dragi narode, i razgovor na svakodnevnom nivou. Želimo da čujemo sve vaše probleme, da ih rešavamo, i to će morati da radi i svaki ministar i svaki predsednik opštine ukoliko hoće dobro, ukoliko neće, neće biti na toj poziciji.


Pod 2: Ono što je za mene od presudnog značaja je briga za decu i za naše starije, a to znači: novi domovi zdravlja, nove bolnice, porodilišta, kliničko-bolnički centri. I zato ćemo da uložimo preko 1,3 milijarde evra u samo 2,2 i po godine, kako bismo završili svih 69 osnovnih, suštinskih, od bazičnog značaja zdravstvenih objekata na teritoriji 60 opština i gradova širom Srbije, i time da promenimo sliku našeg zdravstva u potpunosti.

Pod 3: To je pitanje vodosnabdevanja. U celoj našoj Srbiji, i na severu Srbije i na jugu, u njenom centralnom delu, svuda imamo probleme sa vodosnabdevanjem, od azbestnih cevi do toga da vode nema dovoljno. Za to je potreban ogroman novac, milijarde, rekao bih i više od 10 milijardi.

Pravimo veliki program i pokušavamo da u narednih 8 godina sve te probleme rešimo. To su važne stvari, i za to očekujem i tražim vašu podršku. Hvala mnogo - zaključio je Vučić.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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