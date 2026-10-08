Evo ko je prvi rival Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju
Novak Đoković je saznao rivala u drugom kolu mastersa u Šangaju.
Na megdan najboljem teniseru svih vremena će Hubert Hurkač, koji je na startu turnira pobedio Džejmsa Dakvorta sa 6:3, 7:6 (4).
Poljak je do trijumfa u četvrtak došao posle velike borbe, za sat i pola sata. Razliku je napravio samo jedan brejk!
Ovo je značajan rezultat za Hurkača, koji je u Pekingu predao meč polufinala Aleksu de Minoru.
Protiv Đokovića je do sada igrao osam puta - i Srbin je slavio u svakom meču. Poslednji put sastali su se u finalu Ženeve prošle godine.
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