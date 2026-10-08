Tenis

Evo ko je prvi rival Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju

М.П.

08. 10. 2026. u 09:18

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Novak Đoković je saznao rivala u drugom kolu mastersa u Šangaju.

Ево ко је први ривал Новака Ђоковића на мастерсу у Шангају

Tanjug, AP Photo/Andy Wong

Na megdan najboljem teniseru svih vremena će Hubert Hurkač, koji je na startu turnira pobedio Džejmsa Dakvorta sa 6:3, 7:6 (4).

Poljak je do trijumfa u četvrtak došao posle velike borbe, za sat i pola sata. Razliku je napravio samo jedan brejk!

Ovo je značajan rezultat za Hurkača, koji je u Pekingu predao meč polufinala Aleksu de Minoru.

Protiv Đokovića je do sada igrao osam puta - i Srbin je slavio u svakom meču. Poslednji put sastali su se u finalu Ženeve prošle godine.

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