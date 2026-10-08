Međedović stao na prvoj prepreci: Argentinac ubedljiv protiv srpskog tenisera
SRPSKI teniser eliminisan na startu Šangaja.
Veoma dobar meč odigrao je Tijago Agustin Tirante i zasluženo je pobedio Hamada Međedovića sa 6:4, 6:2.
Koliko ja Argentinac bio dobar najbolje može da se vidi po tome što je 78. na ATP listi imao samo jednu brejk loptu koju nije iskoristio.
Prvi set je rešen u devetom gemu kad je 54. igrač sveta oduzeo servis protivniku i potom bez problema to potvrdio i došao do prednosti.
U drugom segmentu je dominirao još više, ekspresno je stigao do 5:1 i vrlo bro je meč bio gotov.
Tirante ću u drugom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv Španca Rafaela Hodara koji je postavljen za 12. nosioca.
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