Tenis

Međedović stao na prvoj prepreci: Argentinac ubedljiv protiv srpskog tenisera

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 10. 2026. u 09:45

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SRPSKI teniser eliminisan na startu Šangaja.

Међедовић стао на првој препреци: Аргентинац убедљив против српског тенисера

FOTO: Psnewz / Psnewz / PsnewZ / Profimedia

Veoma dobar meč odigrao je Tijago Agustin Tirante i zasluženo je pobedio Hamada Međedovića sa 6:4, 6:2.

Koliko ja Argentinac bio dobar najbolje može da se vidi po tome što je 78. na ATP listi imao samo jednu brejk loptu koju nije iskoristio.

Prvi set je rešen u devetom gemu kad je 54. igrač sveta oduzeo servis protivniku i potom bez problema to potvrdio i došao do prednosti.

U drugom segmentu je dominirao još više, ekspresno je stigao do 5:1 i vrlo bro je meč bio gotov.

Tirante ću u drugom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv Španca Rafaela Hodara koji je postavljen za 12. nosioca.

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