Stigla ga kazna: Osuđen Granit DŽaka!

Švajcarski reprezentativac drakonski dobio po džepu.

Norbert Barczyk/PressFocus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaler Granit Džaka kažnjen je uslovnom novčanom sankcijom od 150.000 švajcarskih franaka zbog slučaja vezanog za falsifikovani kovid sertifikat.

Ova kazna je formulisana kroz 50 dnevnih stopa sa plaćanjem od po 3.000 franaka i rokom provere od 24 meseca. Ako prvotimac engleskom Sanderlenda u tom periodu ne prekrši zakon, novčana obaveza neće biti aktivirana, dok su sudski troškovi već izmireni.

Po okončanju ovog slučaja, igrač se oglasio putem društvenih mreža:

- Pre nekoliko nedelja lično sam se oglasio ovde i rekao da preuzimam odgovornost za svoju odluku. Ostajem pri tome. Nakon što sam dao potpun iskaz javnom tužilaštvu, tužilac je sada doneo odluku. Kaznenim nalogom osuđen sam zbog pribavljanja lažne potvrde na uslovnu novčanu kaznu od 50 dnevnih iznosa od po 3.000 švajcarskih franaka, uz period provere od dve godine. To znači da kazna neće biti izvršena ukoliko tokom tog perioda ne počinim novo krivično delo. Troškove postupka već sam platio. Prihvatam odluku i preuzimam odgovornost. Hvala vam na brojnim porukama podrške tokom prethodnih nekoliko nedelja. Mnogo mi znače - istakao je ovaj fudbaler.

Podsećanja radi, ova afera dospela je u medije polovinom septembra kada je list "Blik" preneo vest o pokretanju istrage. Nekoliko dana kasnije, sportista je priznao da je tokom 2022. godine pribavio neregularnu potvrdu, pravdajući to trenucima straha i nedoumica u vezi sa imunizacijom.

Inače, srpski navijači Granita Džaku pamte kao velikog provokatora sa utakmica Srbije i Švajcarske na velikim takmičenjima, kada je pokazivao "dvoglavog orla", simbol "Velike Albanije".

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