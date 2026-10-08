Otišao nedavno iz Zvezde, a sada na stolu ima ponudu velikana

Da li je vreme za povratak tamo gde je sve počelo?

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Rodrigao je samo šest dana nakon rastanka sa Crvenom zvezdom već dobio nekoliko ponuda za nastavak karijere, a kao jedna od opcija pojavljuje se i povratak u Brazil.

Kako navodi brazilski „Lance“, iskusni defanzivac još nije doneo odluku o tome gde će igrati, pošto je zatražio vreme za odmor pre nego što izabere novu sredinu. Ipak, interesovanje klubova iz domovine već postoji.

Među potencijalnim destinacijama pominje se Atletiko Mineiro, gde je Rodrigao napravio prve fudbalske korake. Povratak u Brazil tako je trenutno jedna od mogućnosti o kojima razmišlja.

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Pre dolaska u Beograd, Brazilac je tokom evropske karijere nosio dres Žil Visentea, Sočija i Zenita, a u Crvenoj zvezdi je ukupno upisao 31 nastup, uz tri gola i jednu asistenciju.

Najviše je igrao prošle sezone, kada je zabeležio 29 utakmica, dok je u tekućoj kampanji nastupio samo dva puta. Njegov status u ekipi se u međuvremenu promenio, pa je izgubio mesto u timu.

Ipak, jedno od njegovih izdanja posebno će ostati u sećanju navijača Zvezde. U finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine Rodrigao je postigao gol u sudijskoj nadoknadi za produžetak, da bi kasnije crveno-beli došli do trofeja posle izvođenja jedanaesteraca.

Sada je pred njim novi izbor, a sudeći prema ponudama koje su već stigle, ne bi trebalo dugo da čeka na novu sredinu.