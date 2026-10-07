BAKA ZAPALILA TRAVU I KOMŠIJSKO DVORIŠTE: Starica zadobila opekotine u požaru u Maloj Ivanči kod Sopota
U BEOGRADSKOM naselju Mala Ivanča, u opštini Sopot, došlo je do dramatičnog požara u kom je teže povređena starica S. Š. (89).
Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada je starica na svom imanju zapalila suvu travu. Vatra se ubrzo otrgla kontroli i počela nekontrolisano da se širi.
Plamen je ubrzo zahvatio i susedno imanje, a komšiji je u potpunosti izgoreo pomoćni objekat, dok je izgorela i velika površina susedne parcele.
U pokušaju da obuzda ili pobegne od vatre, starica S. Š. zadobila je opekotine po rukama i nogama, a lekarska pomoć joj je odmah ukazana u Urgentnom centru.
Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasnih ekipa na terenu, požar je lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno da se plamen proširi na obližnje stambene kuće i napravi još veća materijalna šteta.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a protiv starice S. Š. je podneta krivična prijava za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
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