Nesreće

BAKA ZAPALILA TRAVU I KOMŠIJSKO DVORIŠTE: Starica zadobila opekotine u požaru u Maloj Ivanči kod Sopota

Jelisaveta Ljutić

07. 10. 2026. u 20:34

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U BEOGRADSKOM naselju Mala Ivanča, u opštini Sopot, došlo je do dramatičnog požara u kom je teže povređena starica S. Š. (89).

БАКА ЗАПАЛИЛА ТРАВУ И КОМШИЈСКО ДВОРИШТЕ: Старица задобила опекотине у пожару у Малој Иванчи код Сопота

Foto: Freepik/ magnific

Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada je starica na svom imanju zapalila suvu travu. Vatra se ubrzo otrgla kontroli i počela nekontrolisano da se širi.

Plamen je ubrzo zahvatio i susedno imanje, a komšiji je u potpunosti izgoreo pomoćni objekat, dok je izgorela i velika površina susedne parcele.

U pokušaju da obuzda ili pobegne od vatre, starica S. Š. zadobila je opekotine po rukama i nogama, a lekarska pomoć joj je odmah ukazana u Urgentnom centru.

Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasnih ekipa na terenu, požar je lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno da se plamen proširi na obližnje stambene kuće i napravi još veća materijalna šteta.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a protiv starice S. Š. je podneta krivična prijava za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

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