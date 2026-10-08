OGLASIO SE VUČIĆ: Ne damo vam da nam uništite Srbiju (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i prvi na listi Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom instagram nalogu sa skupa iz Pančeva i poručio "Ne damo vam da nam uništite Srbiju!"

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- Dve godine su nam rušili Srbiju - poručuje Vučić.

Ističe da oni koji su nam rušili državu nemaju odgovora kada im se postavi pitanje o Kosovu i Metohiji.

- Da odgovaraju sa "Dža" te da isto tako nemaju odgovora ni na pitanje o sankcijama Rusiji - naveo je on.

- Njihov plan je da opljačkaju Srbiju, žele da vrate lopove na vlast koji su prodali i uništili sve - kazao je Vučić.

Poslao je okupljenima poruku da će se boriti sam protiv svih njih zajedno.

- Do konačne pobede, ne damo vam Srbiju - zaključio je Vučić.