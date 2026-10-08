"ZA 14 GODINA PENZIJE POVEĆANE 160 ODSTO" Direktor PIO fonda u Kragujevcu: Država ide ka penziji od 750 evra
PENZIJE u Srbiji su u poslednjih 14 godina porasle 160 odsto, rečeno je danas u Kragujevcu na 71. tribini PIO fonda ove godine, na kojoj su penzionerima predočene aktuelne informacije iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
Na skupu, na kome je učestvovalo oko 600 penzionera, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Relja Ognjenović, istakao je da je u poslednjih 14 godina urađeno mnogo za poboljšanje materijalnog statusa penzionera.
- Ako znamo da je 2012. godine prosečna penzija - recimo u Kragujevcu - bila između 22.000 i 23.000 dinara, a da će sa najnovijim povećanjem od 7,5 odsto u decembru dostići oko 59.000 dinara, jasno se vidi da su penzije porasle 160 odsto u poslednjih 14 godina - naveo je Ognjenović.
Naglasio je da se država ni sa takvim rezultatom ne zadovoljava i dodao da će nastaviti da ispunjava plan "Srbija 2030", po kome će prosečna penzija iznositi 750 evra.
Ognjenović je i podsetio da su penzionerima sa najnižim primanjima od 31.092 dinara, u saradnji sa Ministarstvom energetike, tokom grejne sezone omogućene olakšice na računu za struju od 1.000 dinara.
- Podsećam i na uspeh projekta sa penzionerskom karticom, a pre nekih mesec dana, upravo na zahtev penzionera na ovakvim tribinama, potpisali smo ozbiljan ugovor sa zdravstvenim ustanovama na preko 130 lokacija u našoj zemlji za obavljanje laboratorijskih analiza i privatnih medicinskih pregleda, tako da gledamo da spojimo i državno i privatno zdravstvo, da svi zajedno učestvujemo u rešavanju problema naših penzionera - rekao je Ognjenović.
Predsednik Saveza penzionera Srbije, Andreja Savić, rekao je da se tribinama PIO Fonda ostvaruje interakcija između korisnika penzija i onih koji zastupaju njihove interese.
- Tu, pre svega, mislim na menadžment Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i nas iz krovne republičke organizacije, Saveza penzionera Srbije - rekao je Savić.
Ukazao je da se dosadašnjim formatom razgovora došlo do dobrog modela kako bi trebalo graditi politiku i pripremati političke odluke koje se odnose na poboljšanje svih statusnih pitanja najstarijih sugrađana.
Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond), u Kragujevcu ima ukupno 44.858 penzionera, dok na široj teritoriji koju pokriva kragujevačka filijala PIO fonda, uključujući i okolne šumadijske opštine, ima ukupno 67.248 penzionera.
Ovi podaci rangiraju Kragujevac kao četvrti grad u Srbiji po broju korisnika penzija.
Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, istakao je da grad iz svog budžeta opredeljuje ozbiljna sredstva za penzionere.
- Najstarijim sugrađanima pomažemo što preko Crvenog krsta, odnosno finansiranja Kutka za kvalitetnije starenje, što preko drugih organizacija, kao što su 'Kneginja Ljubica' ili "Čovekoljublje". Mi, kao generacija i kao društvo imamo obavezu da ne zaboravljamo upravo one koji su nas odgajali, hranili, oblačili, školovali i naučili da budemo ono što danas jesmo - izjavio je Dašić.
Na skupu u Kragujevcu najavljeno je da će ovakve tribine biti nastavljene i narednih godina, a cilj PIO Fonda je da se već sledeće godine sretne sa penzionerima u 100 gradova u Srbiji.
(Dnevnik)
BONUS VIDEO: "BOLjE OD OVOGA NE MOŽE": Građani prezadovoljni povećanjem penzija
Preporučujemo
SOCIJALNE PENZIJE UVELO JE STOTINAK DRŽAVA: Kakva je situacija sa Srbijom?
08. 10. 2026. u 11:24
NOVA NOVČANA POMOĆ: Ovi građani mogu da se prijave za novac, a evo i koliko dobijaju
08. 10. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)