"ZA 14 GODINA PENZIJE POVEĆANE 160 ODSTO" Direktor PIO fonda u Kragujevcu: Država ide ka penziji od 750 evra

PENZIJE u Srbiji su u poslednjih 14 godina porasle 160 odsto, rečeno je danas u Kragujevcu na 71. tribini PIO fonda ove godine, na kojoj su penzionerima predočene aktuelne informacije iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

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Na skupu, na kome je učestvovalo oko 600 penzionera, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Relja Ognjenović, istakao je da je u poslednjih 14 godina urađeno mnogo za poboljšanje materijalnog statusa penzionera.

- Ako znamo da je 2012. godine prosečna penzija - recimo u Kragujevcu - bila između 22.000 i 23.000 dinara, a da će sa najnovijim povećanjem od 7,5 odsto u decembru dostići oko 59.000 dinara, jasno se vidi da su penzije porasle 160 odsto u poslednjih 14 godina - naveo je Ognjenović.

Naglasio je da se država ni sa takvim rezultatom ne zadovoljava i dodao da će nastaviti da ispunjava plan "Srbija 2030", po kome će prosečna penzija iznositi 750 evra.

Ognjenović je i podsetio da su penzionerima sa najnižim primanjima od 31.092 dinara, u saradnji sa Ministarstvom energetike, tokom grejne sezone omogućene olakšice na računu za struju od 1.000 dinara.

- Podsećam i na uspeh projekta sa penzionerskom karticom, a pre nekih mesec dana, upravo na zahtev penzionera na ovakvim tribinama, potpisali smo ozbiljan ugovor sa zdravstvenim ustanovama na preko 130 lokacija u našoj zemlji za obavljanje laboratorijskih analiza i privatnih medicinskih pregleda, tako da gledamo da spojimo i državno i privatno zdravstvo, da svi zajedno učestvujemo u rešavanju problema naših penzionera - rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, Andreja Savić, rekao je da se tribinama PIO Fonda ostvaruje interakcija između korisnika penzija i onih koji zastupaju njihove interese.

- Tu, pre svega, mislim na menadžment Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i nas iz krovne republičke organizacije, Saveza penzionera Srbije - rekao je Savić.

Ukazao je da se dosadašnjim formatom razgovora došlo do dobrog modela kako bi trebalo graditi politiku i pripremati političke odluke koje se odnose na poboljšanje svih statusnih pitanja najstarijih sugrađana.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond), u Kragujevcu ima ukupno 44.858 penzionera, dok na široj teritoriji koju pokriva kragujevačka filijala PIO fonda, uključujući i okolne šumadijske opštine, ima ukupno 67.248 penzionera.

Ovi podaci rangiraju Kragujevac kao četvrti grad u Srbiji po broju korisnika penzija.

Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, istakao je da grad iz svog budžeta opredeljuje ozbiljna sredstva za penzionere.

- Najstarijim sugrađanima pomažemo što preko Crvenog krsta, odnosno finansiranja Kutka za kvalitetnije starenje, što preko drugih organizacija, kao što su 'Kneginja Ljubica' ili "Čovekoljublje". Mi, kao generacija i kao društvo imamo obavezu da ne zaboravljamo upravo one koji su nas odgajali, hranili, oblačili, školovali i naučili da budemo ono što danas jesmo - izjavio je Dašić.

Na skupu u Kragujevcu najavljeno je da će ovakve tribine biti nastavljene i narednih godina, a cilj PIO Fonda je da se već sledeće godine sretne sa penzionerima u 100 gradova u Srbiji.

(Dnevnik)

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