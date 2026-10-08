HAOS U REAL MADRIDU! Igrači se ponovo potukli? Svi pričaju o Mbapeu
Još uvek nisu izbledela sećanja od tuče između Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija...
Kako navode španski mediji, dogodila se nova tuča između igrača Real Madrida, a "Kadena SER" tvrdi da je do fizičkog sukoba došlo u svlačionici.
Ipak, identitet dvojice fudbalera nije objavljen, niti je otkriveno više detalja o samom incidentu.
Ovo nije prvi put da se u Realu govori o takvom incidentu. Španski mediji podsećaju na maj, kada su se na treningu potukli Federiko Valverde i Orelijen Čuameni.
Prema navodima "Kadene SER", atmosfera u ekipi nije se popravila ni nekoliko meseci kasnije. Opisuju je kao „ledenu kao i pre pet meseci“, dok dodatnu pažnju privlači i sve što se u poslednje vreme dešava oko Kilijana Mbapea.
Francuz je pre povratka u klub viđen u noćnom klubu u Parizu, a potom se na društvenim mrežama pohvalio i fotografijom tokom vožnje biciklom. To su aktivnosti koje Žoze Murinjo ne voli da vidi kod svojih igrača.
U takvoj atmosferi Real nastavlja sezonu, a naredni meč očekuje ga u subotu protiv Viljareala.
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