HAOS U REAL MADRIDU! Igrači se ponovo potukli? Svi pričaju o Mbapeu

Još uvek nisu izbledela sećanja od tuče između Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija...

Credit: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Kako navode španski mediji, dogodila se nova tuča između igrača Real Madrida, a "Kadena SER" tvrdi da je do fizičkog sukoba došlo u svlačionici.

Ipak, identitet dvojice fudbalera nije objavljen, niti je otkriveno više detalja o samom incidentu.

Ovo nije prvi put da se u Realu govori o takvom incidentu. Španski mediji podsećaju na maj, kada su se na treningu potukli Federiko Valverde i Orelijen Čuameni.

Prema navodima "Kadene SER", atmosfera u ekipi nije se popravila ni nekoliko meseci kasnije. Opisuju je kao „ledenu kao i pre pet meseci“, dok dodatnu pažnju privlači i sve što se u poslednje vreme dešava oko Kilijana Mbapea.

Francuz je pre povratka u klub viđen u noćnom klubu u Parizu, a potom se na društvenim mrežama pohvalio i fotografijom tokom vožnje biciklom. To su aktivnosti koje Žoze Murinjo ne voli da vidi kod svojih igrača.

U takvoj atmosferi Real nastavlja sezonu, a naredni meč očekuje ga u subotu protiv Viljareala.

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