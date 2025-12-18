Suđenja

ČEKA SE IZRUČENJE SANJINA ŠTILIĆA: Odloženo suđenje za ubistvo Šuše

Slađana Matić

18. 12. 2025. u 12:38

SUĐENjE za ubistvo Milana Šuše u Višem sudu u Beogradu odloženo je danas da bi se sačekalo izručenje iz Sarajeva prvookrivljenog Sanjina Štilića. On je tamo nakon skoro dve godine bekstva i skrivanja uhapšen 4. decembra po poternici iz Srbije.

ЧЕКА СЕ ИЗРУЧЕЊЕ САЊИНА ШТИЛИЋА: Одложено суђење за убиство Шуше

Foto: Društvene mreže

Sud je suđenje odložio za sredinu februara, jer se očekuje da bi Štilić do tada mogao da bude izručen, jer je Ministarstvo pravde već poslalo takav zahtev.

Štilić se tereti da je pucao u Šušu, kada je 17.2.2024. godine izašao iz kuće i zatvorio dvorišnu kapiju. Njemu se sudilo u odsustvu, a u prisustvu Branku Savoviću optuženom za saizvršilaštvo, jer je iznajmio automobil u Pančevu, koji je korišćen za praćenje Šuše i da se tog dana dovezu do njegove kuće, zatim je iznajmio apartman u Borči za Štilića, koji nisu platili i na kraju nadgledao kada će Šuša da izađe iz kuće i to javio Štiliću kako bi u njega pucao.

Savović, koji je u pritvoru, nije se bunio zbog odlaganja, pa je zato odloženo i saslušanje veštaka Dušana Keckarevića i dva svedoka, od kojih je jedna Danijela Zdravković, koja je Štilića nakon, kako se sumnja izvršenog ubistva, odvezla do granice sa BiH.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu