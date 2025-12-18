ČEKA SE IZRUČENJE SANJINA ŠTILIĆA: Odloženo suđenje za ubistvo Šuše
SUĐENjE za ubistvo Milana Šuše u Višem sudu u Beogradu odloženo je danas da bi se sačekalo izručenje iz Sarajeva prvookrivljenog Sanjina Štilića. On je tamo nakon skoro dve godine bekstva i skrivanja uhapšen 4. decembra po poternici iz Srbije.
Sud je suđenje odložio za sredinu februara, jer se očekuje da bi Štilić do tada mogao da bude izručen, jer je Ministarstvo pravde već poslalo takav zahtev.
Štilić se tereti da je pucao u Šušu, kada je 17.2.2024. godine izašao iz kuće i zatvorio dvorišnu kapiju. Njemu se sudilo u odsustvu, a u prisustvu Branku Savoviću optuženom za saizvršilaštvo, jer je iznajmio automobil u Pančevu, koji je korišćen za praćenje Šuše i da se tog dana dovezu do njegove kuće, zatim je iznajmio apartman u Borči za Štilića, koji nisu platili i na kraju nadgledao kada će Šuša da izađe iz kuće i to javio Štiliću kako bi u njega pucao.
Savović, koji je u pritvoru, nije se bunio zbog odlaganja, pa je zato odloženo i saslušanje veštaka Dušana Keckarevića i dva svedoka, od kojih je jedna Danijela Zdravković, koja je Štilića nakon, kako se sumnja izvršenog ubistva, odvezla do granice sa BiH.
