SUD NALOŽIO DA MIKU ALEKSIĆA VEŠTAČE KOD KUĆE: Čeka se novi nalaz komisije veštaka

VIŠI sud u Beogradu izdao je naredbu Institutu za sudsku medicinu da urade veštačenje Miroslava Mike Aleksića i daju mišljenje da li zbog teške bolesti od koje boluje već dve godine, može sada da prisustvuje suđenjima. Ovaj put dat je direktan nalog da veštaci moraju da pregledaju Aleksića, a ne da nalaz daju samo na osnovu medicinske dokumentacije.

Foto P. Milošević

Aleksiću se sudi za silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica njegovog tadašnjeg dramskog studija, a poslednji pretres održan je pre godinu dana, dok je nekoliko ročišta pre toga takođe odlagano zbog njegove bolesti.

Sada se Aleksiću redovno zakazuju suđenja na koja on zbog teškog zdravstvenog stanja ne dolazi, ali sud mora da ih zakaže, jer su veštaci sa Instituta u svom nalazu više puta rekli da on može da učestvuje u postupku i da dođe u sudnicu između dve hemioterapije. Preporučili su da se na svakih nekoliko meseci uradi novo veštačenje. Međutim, oni su svoje nalaze do sada davali bez pregleda okrivljenog. Kako je Aleksićevo stanje izuzetno loše, uvedena mu je palijativna nega, on se ove godine nijednom nije pojavio na pretresu, a to je opravdano lekarskim izveštajima.

Sada je sud naložio da na čelu komisije veštaka bude načelnik, a vrlo je moguće da će biti promenjen njen sastav, jer je protiv lekara, koji su ranije potpisivali veštačenja podneta krivična prijava.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević podneo je u avgustu ove godine krivičnu prijavu protiv šest doktora za zloupotrebu službenog položaja. On navodi da su veštaci dali svoj nalaz bez prethodno obavljenog medicinskog pregleda i opservacije Aleksića i analize priložene medicinske dokumentacije, a naveli su niz netačnih podataka, koji se ne nalaze u zdravstvenoj dokumentaciji okrivljenog.

Osporena je i kompetencija dvojice lekara, jer oni nisu na spisku sudskih veštaka, a radili su veštačenje.