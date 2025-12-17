TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOSADSKOM PUTU: Povređeno više osoba, među kojima je i dete
SAOBRAĆAJ je bio usporen i privremeno obustavljen tokom trajanja uviđaja.
Više osoba, među kojima i dete (3), povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novosadskom putu, u smeru ka Galenici.
Do nesreće je došlo oko 17.25 časova, a prema prvim informacijama, u sudaru je učestvovalo više vozila, a među povređenima je i dete.
Stepen povreda za sada nije zvanično saopšten, ali su ekipe Hitne pomoći brzo reagovale i zbrinule povređene — dve ženske osobe i trogodišnje dete su, srećom, zadobili lakše povrede.
Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Saobraćaj na ovoj deonici bio je usporen, a u jednom trenutku i potpuno obustavljen, što je izazvalo velike gužve u oba smera.
Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni.
(Telegraf)
