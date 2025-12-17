Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOSADSKOM PUTU: Povređeno više osoba, među kojima je i dete

В.Н.

17. 12. 2025. u 19:14

SAOBRAĆAJ je bio usporen i privremeno obustavljen tokom trajanja uviđaja.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА НОВОСАДСКОМ ПУТУ: Повређено више особа, међу којима је и дете

Foto: D. N.

Više osoba, među kojima i dete (3), povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novosadskom putu, u smeru ka Galenici. 

Do nesreće je došlo oko 17.25 časova, a prema prvim informacijama, u sudaru je učestvovalo više vozila, a među povređenima je i dete.

Stepen povreda za sada nije zvanično saopšten, ali su ekipe Hitne pomoći brzo reagovale i zbrinule povređene — dve ženske osobe i trogodišnje dete su, srećom, zadobili lakše povrede. 

Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Saobraćaj na ovoj deonici bio je usporen, a u jednom trenutku i potpuno obustavljen, što je izazvalo velike gužve u oba smera.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija

Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija